El Peregrino con su prudencia es la carta que signa a las nacidas este 6 de junio

🔮Energía de un sábado con lluvia🔮 . 🚶🏿‍♂️El Ermitaño 🚶🏽‍♀️ . ⛈ Hay momentos en la vida en que uno debe dar un paso atrás y examinar cuidadosamente las situaciones y decisiones que toma. . . ⛈El encontrar al Ermitaño en tu turada sugiere que este momento ha llegado para ti. Necesitas de un periodo de reflexión interior, lejos de las actuales demandas de tu posición. . . ⛈Este retiro puede ser físico o una búsqueda interior. Sólo una introspección honesta y profunda te llevará a una solución. . 🔮Augurio para hoy 🔮 . 🧙‍♂️ Hay alguien que te puede ayudar a superar todos tus problemas y sus conocimientos puede que te sorprendan… esta persona sos vos!!! Al entenderte vos [email protected] podrás entender mejor a los demás. . ⚡️Les deseamos un sábado donde la lluvia no nos pare ⚡️ . @pitonizo99 @ezzuwolfie @caroroggiero . #ermitaño #ermitañotarot #tarotcards #tarot #arcanosmayores #losarcanos #arcanoermitaño