¡Como de película! la historia del perro que espera a su amo fallecido hace tres meses

La emergencia por COVID-19 ha dejado historias memorables. La historia del perro que espera a su amo fallecido hace tres meses

Aunque todo ha cambiado y muchos quisieran olvidar los últimos meses, no todo es malo.

Por medio de las redes sociales se han hecho virales varios videos que han encantado.

Desde aplausos a trabajadores de la salud, hasta conmovedores momentos de ancianos y niños.

Las redes han permitido que a través del mundo circulen mensajes de esperanza.

También se han hecho públicos, videos de momentos muy tristes.

En este caso, esta es la historia de un perro que sigue esperando a su amo fuera del hospital, aún cuando falleció hace tres meses.

El caso se parece al de la popular película 'Hachikō' y es completamente real.

Sucedió en Wuhan en donde el pequeño perro acompañó a su amo hasta el hospital.

Hace tres meses, la población china tuvo el mayor brote por COVID-19 y lamentablemente el hombre de 65 años falleció.

Sin embargo el perro se quedó en la puerta del hospital esperando el momento en el que su amo saldría.

Los médicos del lugar lo apodaron 'Xiao Bao' que en español significa 'pequeño tesoro'.

Aunque insistieron en llevárselo del lugar, el perro siempre regresaba.

Loyal #dog waits at a #Wuhan hospital for 3 months after his owner dies from covid-19 7-yo dog Xiao Bao waited patiently for his owner at Wuhan hospital.Staff at Wuhan Taikang Hospital fed Xiao Bao Xiao's owner died 5 days after being admitted pic.twitter.com/H31Ls2Dsrh

Durante tres meses el perrito estuvo allí esperando a su dueño.

Finalmente Wu Cuifen la dueña de un supermercado en el lugar, regresó a trabajar.

La mujer se ganó su confianza y empezó a alimentarlo, hasta que consiguió que viviera allí.

Cuifen relató a 'The New York Post' que el perro era muy leal y nunca lograron que dejara el hospital.

Staff said Xiao Bao refused to leave. Even when they deliberately dropped him off somewhere far away, he would make his way back to Taikang Hospital and patiently wait for his owner pic.twitter.com/204kAG9eEi

— Hans Solo (@thandojo) May 26, 2020