Entrevista a Roberto Piazza: el diseñador y artista polifacético que se niega a victimizarse

Roberto Piazza posee una exquisita ironía. No trata de disfrazar ninguna declaración que pueda resultar polémica.

Pronuncia comentarios que denotan una gran agudeza mental y hacen reír, pero su tono de voz se mantiene monocorde, no trata de agradar, solo es él.

Procedente de Santa Fe, hizo su primer vestido con su madre como su musa, en 1975, con solo 16 años.

Su vida, en especial su infancia fue de todo, menos fácil.

VIDA PROFESIONAL

El artista, siguió trabajando para mudarse a Buenos Aires en 1981, con 21 años.

Piazza, confiesa que pese a la economía variante de Argentina, y a que el arte no es "un camino fácil" debido a la feroz competencia, consiguió poco a poco posicionarse.

Tanto, que es el diseñador más joven de alta costura que ha tenido el país.

Roberto Piazzo es considerado como el padre de la moda de la alta costura argentina. - Roberto Piazza Web

Hoy en día, su labor ha hecho que en sus desfiles reunir a más de 25 mil personas.

Asimismo, cuenta con más de 23 sucursales de el Instituto Superior de Diseño y Belleza Integral por toda Argentina, "desde Salta a Neuquén".

Sus desfiles han llegado a congregar en Pinamar a más de 25 mil personas.

"A mí me encanta enseñar, trato de dar todo lo posible de mí ahora tengo 3 horas de clase hablo con 700 alumnos por zoom con una mediadora y les voy dando clases de creatividad", explica Piazza en una charla con Nueva Mujer.

Hasta la cuarentena Piazza normalmente no tenía presencia en las clases y ahora afirma que permanecer delante de una pantalla enseñando los secretos de la alta costura es "una de las pocas cosas que le está dando vitalidad".

Porque el coronavirus ha golpeado duramente a la moda.

El diseñador, describe que tenía tres clientas que iban a buscar unos "vestidos maravillosos y todo cerrado, de repente".

"Hasta q no empiece el circuito de fiestas la mujer postergó todo, como la fiesta y el vestido. Eso es un derrape económico y financiero para los que hacemos moda y vivimos de ello", asevera.

ARTISTA POLIFACÉTICO

Piazza es además de diseñador, actor, cantante de tango y escritor.

Vivió en Madrid durante un tiempo, donde dice que la pasó "muy bien" y en la capital ibérica creó su colección 60 diamantes, destinada a la alta sociedad española.

Una distinción de Piazza con otros desfiles, es que sus modelos "no solo desfilan, interpretan", y ahí se refleja su pasión por el teatro.

El diseñador visita asiduamente Los Ángeles, ciudad que le "encanta" y en dónde ha cantado tango varias veces.

Allí, fue reconocido con Teatro de las Artes de Los Ángeles con un diploma por su contribución en el mundo del arte, la educación y la filantropía.

Condujo además su programa de televisión Roberto Piazza presenta.

Su labor fue galardonada en 2004 con el premio Martín Fierro al mejor programa femenino de televisión por cable.

AUTOBIOGRAFÍA

El artista, también es escritor.

En 2008 escribió su autobiografía, "Corte y confesión", donde confesaba el abuso sexual que recibió por parte de su hermano.

El libro, fue publicado por la editorial Planeta y obtuvo el premio a la mejor autobiografía en la Feria Internacional del Libro.

Llegó, incluso, a ponerse como ejemplo en la carrera de Psicología para explicar el abuso infantil.

Se puede encontrar en la magna de la Biblioteca Nacional Argentina.

Esos abusos, fomentaron la filantropía del creativo, que abrió su propia fundación donde atiende a personas víctimas de abuso.

Muchas de ellas, lo llaman a él directamente por teléfono donde Piazza les da contención.

Él, quien se considera "curado", gracias al psicoanálisis, se enfurece cuando personas que él sospecha que son abusadas o maltratadas, se refieren a él como "un hombre de ojos tristes".

"No me uses a mí para hacer catarsis, me dicen 'ay, Roberto tienes los ojos tan tristes'…La revictimización es permanente, mis ojos son así y no es porque me levante triste, pero tengo mis días de felicidad y los de de tristeza. La gente se cree q el único puto que violado fui yo, que yo estoy triste porque fue violado. Lo pasado, pisado, y la vida para mí es hoy y mañana", declara.

El hijo de su hermano, reveló que también era abusado y Roberto le ayudó a hacer la denuncia.

Esto condujo a que cumpliese una pena de seis meses pero fue "liberado por falta de pruebas"

La familia de Roberto, lo sabía, incluida su madre, quien dice que sufrió mucho pero que solo pudo ofrecerle apoyo.

"Ella nació en 2020 y me acompañó y ayudó. Soy quien soy gracias a ella, pero murió cuando yo tenía 26 años. Mi mamá compartía toda mi vida, mis parejas, imagina, y la protegí y perdoné su silencio", manifiesta.

El artista, dice haber superado los abusos "aunque queden recuerdos" gracias a una terapia intensa de 35 años de psicoanálisis laquiano.

"Para romper el objeto intrapsíquico tienes q acudir a tu niñez y ahi recién podés empezar a destruir esos nudos e ir descubriendo y luego viene la etapa del perdón, del no odio y ahí puede ser que estés un poquito mejor", precisa.

Esto le ha dado pie para mantener la cabeza fría y asesorar a las víctimas aunque no ha estado exento de malas experiencias.

Piazza recuerda el caso de un adolescente de 14 años que durante un tiempo se comunicaba con él "desesperado", contándole que su padre lo llamaba "puto" y después lo violaba.

El joven se mantuvo en contacto con Piazza hasta que su depresión le hizo pegarse un tiro.

Este hecho afectó "bastante" al artista porque hablaban regularmente y además el progenitor salió impune.

PIAZZA Y LOS ANIMALES

Amante de los animales, "si por mi fuese viviría rodeado de ellos", detalla que tenía a varios perros en una finca pero allí le han "robado nueve veces".

En sus planes figuraban adoptar a un galgo junto a su pareja.

Finalmente, tuvieron que desistir porque su mansión está repleta de estatuas y no tiene terraza.

"El pobrecito iba a sufrir mucho", formula.

Las aves, fascinan también a Piazza hasta tal punto de liberar las que él mismo había adquirido.

"Yo tenía un jaulón gigante lleno de cocotillas y loros y un día los miré y dije y dije pobrecitos y les abrí la puerta para que volasen libres, que fuesen al delta", describe.

EL LADO OSCURO DE LA MODA

El diseñador define el universo de costuras como "un mundo áspero, competitivo, desleal, siempre que estés metido en él", por lo que Piazza se negó a introducirse.

"Si vos te metés en el ambiente de la moda pasas a ser un snob, no frívolo, que es distinto, ya lo decía Oscar Wilde, tengo una relación amistosa políticamente correcta pero si estás dentro del mundo de la moda obviamente pasas a ser un hipócrita y yo soy tremendamente antisnob y anti hipócrita", puntualiza.

CUARENTENA DE PIAZZA

Roberto, lleva sin salir literalmente de su casa desde que se decretó la primera cuarentena, el 20 de marzo.

Se mantiene firme y dice que seguirá "sin salir hasta que se encuentre una vacuna".

Con personas que le hacen los recados que él necesita, permanece en su mansión junto a su pareja.

En su día a día, admite que duerme mucho "para hacer los días más cortos" y que está de un "humor de perros".

Y es que Piazza, podrá provocar muchos sentimientos pero no indiferencia, debido a su espontaneidad y al desprecio por lo políticamente correcto.

"Si vos me das un beso, te acaricio, si me molestas voy al cuello como los perros. Así me crearon, así fui", concluye.

No te pierdas el video en