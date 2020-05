Hay madres bastante ciegas ante el comportamiento de sus hijos. Mujer "boleteó" en redes a mamá de su ex por pedirle que volviera con él

Incluso llegan a perdonarles absolutamente todo lo malo que hayan hecho. Y en el caso de una tuitera llamada Ludmila, esto pasó con la de su ex.

Esta le escribió que volviera con su hijo, ya que todos en su casa la extrañaban.

la mamá de mi ex me mandó este mensaje como si fuera la psicóloga de su hijo e ignorando que me hizo mierda emocionalmente ¿¿¿??? pic.twitter.com/C6LMcVrgYu

— ludmi (@ohmazerunner) May 22, 2020