YakuPura, un emprendimiento que elimina el exceso de cloro del agua

Premios Latinoamérica verde 🌱 reconoce a los 500 mejores proyectos con enfoque social y ambiental de Latinoamérica. Somos parte de este ranking, ubicándonos en el puesto No.20 en la categoría Agua 💦. . ¡Gracias a todos por ser parte de este reconocimiento! . #premioslatinoamericaverde #sostenibilidad #medioambiente #ranking500 #aguapura #ODS