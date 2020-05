Josefina Montané se transforma con maquillaje y hace de su Instagram una academia

View this post on Instagram

UN MENSAJE DE OTRO PLANETA Hola querida comunidad MUA! Soy Josefina Montané y junto a mi gran amigo Franklin Sepúlveda les traemos una transformación de otro planeta que hicimos hace alguna semanas atrás. El objetivo de MUA es que aprendamos, nos atrevamos, experimentemos y juguemos con el arte del Makeup, mientras nos acompañamos y reímos en estos tiempos de pandemia. Hoy todos nos podemos maquillar, no tenemos limites y queremos que seas parte de esta comunidad. Saludos desde otro planeta. MUA MUA MUA.