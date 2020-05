Polémico caso de hombre con coronavirus que se fue de visita donde sus amigos en Bogotá

La emergencia por COVID-19 tiene en alerta al mundo entero. Polémico caso de hombre con coronavirus enfureció a médica

Los países están haciendo su mayor esfuerzo para frenar el contagio del virus.

Por ello han implementado cuarentena obligatoria y otras estrategias.

Sin embargo, países como Colombia, parecen tener un problema en el momento de controlar la situación.

Y es que varios sectores de la economía ya se han activado de nuevo, por eso muchas personas han salido a la calle.

Lo que ha hecho aún más difícil controlar la situación, pues es gran cantidad de personas.

Lo cierto es que se ha hecho énfasis en que quienes puedan seguir desde sus casas, continúen.

Pero muchos han salido a las calles sin ningún tipo de obligación.

Uno de los controvertidos casos fue contado por una médica a través de Twitter.

Inició relatando que durante el pasado fin de semana muchos salieron irresponsablemente a celebrar el día de la madre, algo que comprobó con un video de la situación.

Pero no se detuvo allí, pues también relató que ella debe hacer visitas médicas a pacientes que se hicieron la prueba, y hacerles seguimiento mientras salen sus resultados.

Y reveló que tuvo un caso bastante polémico con uno de ellos.

El hombre, al parecer estaba completamente asintomático, y ella lo llamó para comentarle el resultado de su prueba.

G: buenos días, señor P, lo llamó para saber cómo está y si ya conoce el resultado de su prueba.

P: pues bien, yo no entiendo pa que me joden si yo no siento nada.

G: señor P, me alegra que no tenga ningún síntoma pero tengo que informarle que su prueba salió positiva

— Doktor Von Krespit 💚 (@DraGranadilla) May 11, 2020