"Desde el cielo nos acompaña": Viudo de Javiera Suárez le dedica emotivo saludo este Día de la Madre

View this post on Instagram

Feliz Día de la Madre!!! 👸🤰🤱😍 Especialmente hoy a mi mamá que me ha acompañado en las buenas y en las malas durante tanto tiempo; y a mi Javiera que hoy desde el Cielo nos acompaña con Pedro todos los días. "Madre es aquella que puede tomar el lugar de otros, pero cuyo lugar nadie más puede ocupar" (Cardinal Meymillod) #diadelamadre #mothersday #mama