Video: En medio de un bus golpearon a mujer por no tener tapabocas

La pandemia por COVID-19 ha hecho que todo cambie. En medio de un bus golpearon a mujer por no tener tapabocas

Varios países están en emergencia por el rápido aumento de contagiados.

Y aunque algunos han tomado medidas para controlar y frenar el virus otros no han seguido las recomendaciones.

Entre los países que han pasado por alto algunas medidas para evitar el contagio está Brasil.

Allí las muertes han aumentado radicalmente, y algunos han empezado a tomarse más en serio la situación.

Ahora, un video se ha hecho viral por la crudeza de las imágenes.

Sucedió en San Salvador de Bahía, precisamente en Brasil.

Una mujer se subió a un bus usando todas las medidas de protección, incluyendo el tapabocas.

Sin embargo, al pasar la registradora en el interior del bus, se lo quitó y según algunos testigos, estornudó.

Algo, que fue ampliamente rechazado por quienes estaban allí con ella.

Posteriormente sucedió el reprochable hecho, y es que dos hombres la habrían tomado por la fuerza para bajarla del medio de transporte.

Estação 🚉 Pirajá mata escura mulher 👩 entrou no ônibus 🚌 sem máscara 😷 e com tosse mudança do clima.

