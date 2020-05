Así de grande está la actriz que interpretó a 'Pitita' en "Pituca sin Lucas": ¡Ya tiene 17 años!

Este lunes, Mega volvió a estrenar la exitosa teleserie Pituca sin Lucas (2014) a cinco años de su último capítulo. La producción emitida en el horario de la tarde, contaba la historia de una mujer adinerada (Paola Volpato), casada con un empresario acusado de estafa, quien tuvo que mudarse junto a su mamá y sus tres hijas (Montserrat Ballarin, Mariana Di Girólamo y Sofía Bennet) a un nuevo barrio para ajustarse a su nueva realidad económica.

Esta última, recordada como la más pequeña de la familia, se ha mantenido alejada de la televisión desde su participación en la teleserie. Actualmente tiene 17 años, y ha sorprendido por el gran parecido con su madre, la actriz Magdalena Max-Neef.

"En realidad no me han llamado para otra producción, pero me parecería entretenido y me gustaría, pero ahora estoy en cuarto y estoy enfocada en entrar a la universidad", dijo Sofía Bennet a Página 7. Además, calificó su participación en Pituca sin Lucas como "una experiencia sumamente entretenida".

Si bien aclaró que no ha mantenido el contacto con sus compañeros en la producción, sí los tiene en redes sociales. "Con Benjamín (Chechico) vamos al mismo colegio así que igual nos vemos", contó al citado medio. En tanto, sobre su futuro comentó que "me gustaría estudiar derecho, pero no estoy 100% segura".

Desliza para ver las imágenes:

