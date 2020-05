"Si tú fueras mujer...": Cristián de la Fuente realiza inesperada confesión a Luis Fonsi

Hace unos días, Cristián de la Fuente y Angélica Castro estrenaron su nuevo programa Con Amigos en Casa, de TV+, y su primer invitado fue nada más y nada menos que Luis Fonsi, quien habló sobre su encierro por el coronavirus, su carrera musical y su vida personal.

"No he salido de mi casa, es una situación diferente, tiene su lado bonito y su lado difícil. Yo nunca estoy más de 3 días en mi casa, Rocco nació dos semanas antes que yo lanzara 'Despacito'. Estoy gozando, está mi suegra de España, no me estoy quejando, estoy feliz", comentó sobre la cuarentena que se encuentra cumpliendo desde hace un mes y medio.

Además, se refirió a su reciente cumpleaños, el que celebró de una manera muy distinta debido al panorama mundial. "Fue un cumpleaños melancólico, no poder estar con mi papá, con mi mamá, te aprieta el corazón de una manera diferente. Sabemos que esto pasajero y eso me mantiene positivo", dijo.

Pero en medio de la conversación, Cristián de la Fuente no pudo contener su emoción y lanzó una inesperada confesión para el cantante. "Si tú fueras mujer, me caso contigo. Estás cada día más guapo, como el vino chileno", le dijo, provocando la risa del artista y de Angélica Castro. Cabe señalar que la pareja y Luis Fonsi son amigos desde hace años. Incluso, el cantante ha estado de visita en la casa que tienen en Vichuquén.

Sobre el lanzamiento de su nueva canción "Girasoles", el cantante explicó que nació durante la cuarentena en su casa. "Salió hace dos días, es una canción muy especial, regresando a la parte romántica de mi repertorio. Es una canción esperanzadora y dice que vamos a estar bien, tiene su rollo melancólico. El video fue hecho en casa, tiene más magia. Esta flor para mi representa vida, alegría, luz, es la flor favorita de mi esposa", contó.

