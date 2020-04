La emergencia por el COVID-19 tiene en alerta a todo el mundo. Durante emisión en vivo chef incendió su cocina y casi no se da cuenta

Dinámicas de la vida cotidiana se han transformado radicalmente.

Varios países han tomado radicales medidas para frenar el comtagio.

Y por esa razón, algunos como España, Italia y Colombia han decretado aislamiento obligatorio.

Lo que ha hecho que gran cantidad de personas trabaje desde sus casas.

Así ha sucedido también con los periodistas, quienes transmiten desde sus casas.

Y es que se han hecho virales varios videos en los que han tenido errores durante emisiones en vivo.

Ahora, le sucedió a un presentador británico que estaba haciendo una receta.

Se trata de John Torode, el chef del programa 'This Morning', quien dejó accidentalmente una toalla sobre el fuego.

Él seguía cocinando sin darse cuenta de que se estaba incendiando.

'Behind you @JohnTorode1, you're on fire! FIRE JOHN!'

🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/dzxTvhAWP2

— This Morning (@thismorning) April 28, 2020