Los gatos pueden sufrir de estrés por estar tanto tiempo con su humano en cuarentena

Los gatos se han convertido en una de las mascotas más populares en la actualidad. Ahora con la pandemia y la cuarentena obligatoria, muchos de estos felinos han presentando cambios en su personalidad.

Y es que los gatos que por naturaleza están acostumbrados a vidas solitarias y de poca atención, podrían sufrir de estrés con sus amos en casa.

Por esta razón consultamos al Dr. Juan Enrique Romero, médico veterinario argentino especializado en pequeños animales y cuidado de mascotas sobre este tema.

¿Cómo manejar la convivencia con un gato que estaba acostumbrado a estar solo todo el día?

Si tiene un gato debe entender que este es un cazador crepuscular nocturno y al ser un cazador que está con nosotros todo el día tiene la tendencia de girar alrededor del ser humano, entonces si nosotros estamos despiertos, ¿por qué el gato va estar dormido?, lo que nos olvidamos es que cuando la vida era "normal", antes del coronavirus, nosotros íbamos a trabajar temprano, el gato quedaba en casa, volvíamos a las 6 de la tarde y el gato recién iniciaba su actividad vinculándose con nosotros.

Yo sugiero que se debe respetar esos horarios del felino. No debemos ir a buscarlo para despertarlo porque si no el precio lo vamos a pagar cuando todo vuelva a ser como antes, porque el animal va a tener lo que se llama hiper-apego y esto puede resultar en patologías de la conducta, una de ellas que es la más común, ansiedad por separación y esto se refleja cuando la gente dice "me dañó un cojín", "se la pasa gimiendo o llorando en mi ausencia" y muchos de estos son signos de una patología que se llama "Ansiedad por separación".

¿Cuáles serían los efectos terapéuticos de los gatos después del confinamiento?

El gato es más práctico a la resistencia del contacto, puede padecer de ansiedad por separación, pero es más resiliente a los cambios que el perro. Cuando nosotros lo dejemos descansar de 8am a 8pm es el que menos va a sufrir estos cambios.

¿Cómo se manifiesta el estrés en los gatos?, ¿cómo podemos tratar ese estrés para que en esta época de confinamiento esos cambios de comportamiento no resulten en castigos?

Primero, no estoy de acuerdo con los castigos, yo creo mucho en el adiestramiento positivo. El único castigo que debe tener es el no premio, que no es lo mismo que un castigo. Esto también se llama "Educación cognitiva positiva" cuando el felino no recibe un estímulo por algo de lo que hizo.

El gato es un ser maravilloso del que descubrí que es mucho más resiliente que el perro y que cuando deja de ser resiliente se desatan una cadena de patologías.

Así que tengo consejos para manejar el estrés de ellos con cosas tan simples, como las que verán en nuestras cápsulas de National Geographic. Diseñe una caja en donde pueda esconderse su mascota, tomando la caja le hacemos una puerta y en el opuesto le hacemos otra para que pueda salir y la conectamos con una nueva casa como si fuera un laberinto; también podemos correr los libros de la biblioteca 40 centímetros para que el gato pueda subirse y para esto lo motivamos con un poco de alimento balanceado, así su felino buscará el alimento y se dará cuenta de lo placentero que es mirar el mundo desde arriba, donde el gato que es un cazador se siente seguro en las alturas y así además incentivamos el juego interactivo.

Por otro lado hay veces que la gente me consulta “doctor yo acaricio a mi gato porque él me pidió que lo acariciara y de repente me muerde”, lo que pasa es que hay gatos hipersensibles y esto es lo mismo que nos pasaría a nosotros cuando pedimos cariño pero de repente aparece de una manera pegajosa o insoportable. Pues bien, hay gatos que tienen una sensibilidad mayor en la piel y que dicen ‘¡basta!’ y su manera de decirlo es moviendo la cola de lado a lado y nosotros no lo entendemos y queremos acariciarlos, si dejáramos de ver el mundo con el ser humano como centro entenderíamos más a nuestros gatos y seríamos más felices.

¿Las caricias en los gatos y en general en las mascotas, les disminuye el estrés?

Esto ocurre solo si el gato lo tolera. Es importante saber que hay todo un lenguaje de caricias, que puede pre condicionarse.

Con el gato debemos ser muy tolerantes. A ellos no les gustan que los pongan patas arriba, es difícil que lo toleren, claro está que hay dueños muy consecuentes que los acostumbran a eso, pero no pretendamos que todos los gatos sean iguales. Lo importante es ser muy tolerante con los felinos cuando te adviertan “hasta acá llegó mi amor, no quiero más”, en ese momento déjalo tranquilo porque el gato siempre propenderá por defender su independencia.

CONSEJOS DE CUIDADO ANIMAL EN “NAT GEO MASCOTAS”

Durante todo el mes de mayo, de lunes a viernes en los especiales de mascotas que se verán de 1 p.m. a 3:00 p.m., National Geographic emitirá cápsulas con consejos para disfrutar el tiempo en casa con las mascotas y lograr así que la convivencia con ellas sea más agradable, especialmente durante este momento tan desafiante.