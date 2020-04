Modelo acusa a Maluma de haberla obligado a hacer un trío. - Agencias

Un modela cubana ha envuelto a Maluma en un escándalo sexual. La joven de nombre Grette Duran aseguró que el cantante la obligó a acostarse con ella junto con un amigo del artista. El hecho habría ocurrido al finalizar un concierto.

La mujer no solo afirma que fue víctima de abuso, sino que el reguetonero colombiano también la amenazó. De acuerdo al relato de la modelo él le dijo que le haría daño a ella y a su familia si llegaba a hablar de lo ocurrido.

Grette Duran hizo el relato al canal YouTube del reportero de espectáculos Gabriel Cuevas. Allí dijo que ella fue seleccionada para subir al escenario junto a Maluma. Contó que después del show fue invitada a la suite del cantante, donde se encontraba un amigo de él llamado Pipe Bueno.

“Yo no quería”

“Llegué. Estaba él sentado en la cama, en bata y estaba ahí Pipe. Comenzamos a convivir y a tomar. Yo no quería (estar con el amigo), yo estaba ilusionada con Maluma, no con Pipe, pero él me obligó a estar con Pipe. Pero yo siempre dije que no”, relató la modelo.

De acuerdo a la joven, el terrible episodio de su vida ocurrió en 2016. No obstante, señaló que en el momento no pudo hacer las denuncias por las amenazas recibidas. El equipo de Maluma se habría acercado a la modelo para advertirle que algo malo le sucedería si llegaba a hacer público lo que había vivido.

“No me sentí bien, me sentí usada, utilizada, y literalmente decepcionada. Nunca espere eso de él, que me dijera que estuviera con su amigo. Fue horrible y no es justo que por ser mujer seamos siempre juzgadas. Yo tengo derecho a tener relaciones sexuales con quien yo quiera, pero no te deben obligar a hacer algo que tú no quieres”, relató la modelo.

Llorando, la joven confesó: “Sí yo decía esto, iba a acabar peor y no sé qué iba a pasar. Llamaron a mi mamá, le dijeron que me callara la boca, que si no me iban a matar”. Y agregó que se atrevió a hablar sobre el abuso de Maluma impulsada por la tarea de que las mujeres no deben quedarse calladas por miedo.

