Emotivo mensaje de un niño a su papá policía conmueve a todo Ecuador

La cuarentena por coronavirus no ha dejado indiferente a nadie. Desde aquellos que la padecen dentro de sus hogares hasta los profesionales que prestan sus servicios en la primera línea de defensa y sus familiares que esperan con paciencia hasta que lleguen.

Y exactamente una de las demostraciones más afectivas de lo que se vive en los hogares ecuatorianos con los médicos, enfermeros, bomberos y policías que se encuentran disponibles, se puso de manifiesto en un vídeo viral en las redes sociales.

El emotivo reencuentro de una policía con su hija por la pandemia en Ecuador La oficial de seguridad y su hija nos dieron una imagen muy conmovedora.

En él un niño le dedica unas palabras, a modo de carta abierta, a su padre que se encuentra cumpliendo con su deber, enterneciendo a todos y tocando la fibra más sensible porque revela una cara más de lo que dejado la pandemia.

Sacrificio familiar por el coronavirus

"Son días difíciles para todos, pero más difíciles para ti, papi. Sé que estás cansado y tienes miedo aunque me digas que no, por eso también eres mi superhéroe", empieza el pequeño a relatar.

"Eres mi super papá, eres mi policía. Hay personas que no entienden y te hablan y no se dan cuenta que es por su seguridad. Muchos niños tienen a su papá en casa, el mío está afuera salvando al mundo cuidando que las personas hagan caso y no salgan de su casa", continúa el hijo del oficial, de identidad desconocida.

"Papa cuídate y sigue cuidando a todos, te quiero", finaliza el vídeo disponible en la cuenta de Instagram @farandula.ecuatoriana, que ha servido para la reflexión de una sociedad que se ha visto ampliamente perjudicada por el coronavirus, especialmente en ciudades como Guayaquil.

"¡Hermoso! Si la gente fuese más disciplinada, no se pondría en riesgo a más personas", "Que Dios proteja a cada uno de ellos", "Lindo y emotivo mensaje, qué triste", fueron algunos de los comentarios de personas que reaccionaron al conmovedor fragmento audiovidual.

