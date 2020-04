"Lecciones Silenciosas": La columna de Ignacia Allamand

Cuando pienso en pandemia mundial, lo primero que se me viene a la cabeza es una película que jamás vería. No soy fan de las historias de tragedias colectivas, ni disfruto de la ficción cuando los personajes son seres sufrientes, supurantes, moribundos. Paradójicamente, el virus, que logró que la OMS decretara este estado para nuestro planeta, no se parece en nada a como lo ha proyectado Hollywood. El famoso coronavirus es mortal, pero silencioso. Afecta nuestro organismo como un agente secreto, permitiéndole contagiar a las personas discretamente hasta que ya es demasiado tarde. Pero independiente de los estragos que este enemigo diminuto ha causado en nuestras vidas, me quiero atrever a resaltar algunas lecciones que nos ha venido entregando discretamente, sin querer, o tal vez como parte de un plan divino de la naturaleza, del universo, o de lo que sea que decide el orden de las cosas. Sé que para quienes han sufrido los síntomas en su versión más compleja, o la pérdida de un ser querido, buscar algo positivo en lo que está pasando puede parecer una burla, y no es mi intención minimizar lo que han vivido. Pero desde mi perspectiva, hay muchas cosas que resuenan y quisiera reflexionar respetuosamente sobre ellas, para que el día de mañana, cuando hayamos superado esta crisis, no repitamos los mismos errores.

No dejo de pensar en cómo este ser nos vino a comprobar algo que siempre hemos intuido y que vienen repitiendo los maestros desde tiempos inmemoriales, pero que por algún motivo decidimos ignorar: estamos conectados. Somos parte de un sistema perfecto y lo que le pasa a una persona afecta todo lo demás. Creemos que el hambre de un niño a miles de kilómetros de distancia no es problema nuestro, que somos individuos y que nos podemos salvar solos, y de repente algo que sucede en un mercado en China afecta a cada uno como si hubiera sucedido en nuestra casa. Aquí me dirán que no fue así, que es una conspiración y que lo del mercado jamás sucedió, pero el punto es el mismo.

No podemos evolucionar sin aceptar el hecho de que somos uno y que las famosas fronteras que hoy cerramos, presos del pánico, son una ilusión. Necesitamos del colectivo. De hecho, me sorprenden los líderes mundiales que insisten en dar discursos locales, sin mencionar que estamos viviendo una situación global donde los perjudicados somos la raza humana. Porque “curiosamente” el virus no afecta los animales, sólo a las personas.

Tampoco me parece azaroso que este ser ataque sigilosamente nuestro sistema respiratorio hasta hacerlo colapsar, ya que es precisamente lo que hemos hecho sistemáticamente con nuestro planeta; ahogarlo, explotar sus recursos, extinguir sus animales uno por uno sin que se note, hasta llevarlo a un límite donde el cambio climático, los incendios forestales y la lista de especies desaparecidas se nos escapan de las manos.

Estamos recibiendo una dosis de nuestra propia medicina y, en un par de semanas de encierro, las aguas contaminadas se tornan cristalinas, el aire se vuelve puro y los animales se reproducen. ¡En semanas! No meses ni años. A mí, al menos, me conmueve. También pienso mucho en el hecho de que los niños prácticamente no sufren los síntomas de este virus mortal. No se enferman, no mueren, funcionan como agentes de contagio, pero no viven la parte más fea de la enfermedad ni necesitan respiradores artificiales. Es como si el universo, en su infinita sabiduría, quisiera dejar afuera de esta lección a quienes no son responsables del sistema nefasto que hemos creado y son inocentes del daño que hemos hecho. Ellos son quienes van a llevar la memoria de estos tiempos a su vida adulta como una experiencia. Para ellos, no es demasiado tarde, y eso me llena de esperanza. Y, aunque puede ser mi exceso de optimismo lo que me lleva a estar siempre buscando algo bueno en lo malo, o quizás mi posición de privilegio lo que me permite buscar en estos tiempos tan complejos maneras de reflexionar, sé que quiero salir de todo esto más consciente, más cuidadosa y más agradecida. Y que no soy la única. No se trata de evadir el dolor, sino de intentar que este tiempo no haya sido en vano. Que el día de mañana, cuando abramos nuestras puertas, hayamos aprendido algo más allá de una nueva habilidad o un nuevo estilo de baile, y podamos trabajar en conjunto para ser merecedores de hacernos llamar humanidad.