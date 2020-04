La cantante Karol G es ahora una de los sex symbols más reconocidos de América Latina. ¿Muy atrevida para su edad? Polémica por foto de Karol G cuando era niña

Y, como todas las personas, pues se le ocurrió poner en su Instagram una foto de cuando era una niña.

Inocente, con bikini, como si nada.

Pero algunas personas no creen que sea "adecuada" e insisten en que solo se le sexualiza de forma inapropiada e innecesaria.

Esto pasó en la foto que posteó el programa "Lo sé todo".

Pero hubo otras personas con algo más de sentido común. Al fin y al cabo, es solo una niña en vestido de baño. Los que le ponen el cuestionable significado, afirman, son otros.

"No a la envidia no le veo nada de malo a la foto era solo una niñita la deferencia algunas se engordan otras no. 🌹❤️", "Toda esa gente criticando una joven en vestido de baño será que son árabes??? No puedo creer tanta crítica, por lo que veo jamás podrán venir a europa jaja aquí las niñas no usan la parte de arriba del vestido de baño ni en plata ni piscina desde niñas hasta grandes. El morbo lo ponen las mismas mujeres ", dijeron otros internautas.