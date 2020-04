Las mujeres del signo del zodiaco que odian pedir ayuda

Tauro

(20 de abril al 21 de mayo)

Eres muy orgullosa, y odias que las personas perciban tu debilidad. Eres experta en sonreír al mundo aunque te sientas desecha por dentro, y lo último que pasa por tu mente es pedirle a otros ayuda.

Está bien estar mal también, no puedes seguir con la mentalidad de ser siempre la más fuerte. A veces está bien llorar, está bien caer y está bien requerir la ayuda de otros. No es posible siempre estar al pie de la batalla, y créeme que en el momento en el que aprendes esto, la carga de tu espalda se comenzará a aligerar.

Géminis

(22 de mayo al 21 de junio)

Eres una mujer fuerte y poderosa, algo de lo que eres muy consciente. Siempre crees que todo lo debes solucionar por tu cuenta, y como casi siempre cumples tus metas te has acostumbrado a no pedir ayuda.

Pero hay veces que hacerlo te puede ayudar a saber que no todo lo debes hacer tú sola, aunque lo hagas bien. Tienes a tu alrededor a demasiadas personas que te aman, y que darían todo por ayudarte si tan solo te atrevieras a alzar la voz. Recuerda que las batallas que se enfrentan en compañía son más ligeras, y fáciles de ganar.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Te puedes volver un poco soberbia porque sabes que eres de los signos más inteligentes. No pides ayuda no por miedo a verte débil, más bien porque crees que las personas no lo harán como es debido.

Y para evitarte explicar o corregir, asumes siempre toda la responsabilidad. ¿Cómo te está funcionando eso? El estrés que llevas en tu vida te está volviendo una persona mucho más irritable, alguien más susceptible a cualquier detalle que no sale como lo habías planeado. Estás así porque quieres Virgo, no todo debes hacerlo tú sola, y si delegas o pides ayuda no pasará nada.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Eres apasionada, amas los retos y crees que pedir ayuda es signo de debilidad. ¡Respira! Deja allá los estereotipos, una mujer fuerte también necesita de vez en cuando de la ayuda de otros.

Nadie dudará de tu capacidad si te apoyas de vez en cuando en las personas que te rodea. Has mostrado una y otra vez tu valía como persona, solamente te falta aprender a confiar en otros.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Eres el signo más orgulloso del zodiaco. Odias que las personas te vean vulnerable, crees que si alguien percibe tu fragilidad el mundo se terminará.

Tienes un miedo tremendo a exponer tus sentimientos que termina lastimando solo a ti. Crees que llegaste al mundo sola, y sola te debes ir. Se te olvida que una de las bellezas de la vida es ir acompañada durante el camino, crear conexiones profundas, y compartir los problemas con otras personas. Una pena que se comparte, se divide. ¡No lo olvides!

Acuario

(Del 21 de enero al 18 de febrero)

Eres una persona muy transparente con tus emociones, pero también eres alguien que prefiere lidiar con sus problemas de manera solitaria.

Sabes que puedes llegar a ser muy sensible, entonces tienes miedo de hartar a las otras personas con tus problemas. Tranquila Acuario, que las personas que te rodean saben perfectamente cómo eres, y te aceptan con todas tus virtudes y rarezas. Deja de suponer lo que otros harán o pensarán, y no olvides que pedir ayuda te puede salvar de muchas crisis existenciales (como te gusta llamarlas).

Piscis

(Del 19 de febrero al 20 de marzo)

Todos te ven como el signo más sensible y hasta débil, pero no saben la fortaleza interior que llevas dentro. Eres el signo más receptivo y el más fuerte, amas ayudar a otras personas a lidiar con sus demonios, pero temes ver los que están en tu vida.

También odias pedir ayuda porque crees que causarás lástima o compasión, algo que ya te tiene hasta la coronilla. Quieres que las personas te vean como la grande y fuerte mujer que te has convertido. Tranquila, todo llegará a su tiempo. Sigue construyendo a ti misma, por ti, no por los que te rodean. Es la única forma que transmitas lo que tan desesperadamente quieres. También recuerda que pedir ayuda no es signo de debilidad, no te ahogues en un un vaso de agua Piscis.

Te recomendamos en video: