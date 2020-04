Conoce el mensaje de los ángeles para cada signo del zodiaco esta semana

ARIES

Ángel Vasahiah: Lleva una vida sana y todo estará bien

Número de la Suerte: 35

Color: Celeste

Tendrás ganas de conversar y comunicarte. Te encontrarás a gusto entre tus pares y aprovecharás el momento para compartir. En el trabajo, las condiciones no son malas, pero debes manejarte con prudencia.

TAURO

Ángel Yesalel: Excelente momento para realizar deportes

Número de la Suerte: 11

Color: Verde

El interés demostrado rinde frutos. Las relaciones sentimentales pasan por un momento de singular bienestar. Anda con cuidado y no te entusiasmes por negocios o proyectos laborales a lo grande.

GÉMINIS

Ángel Melahel: Maneja tus asuntos laborales con habilidad

Número de la Suerte: 2

Color: Blanco

Trata de controlar las ganas de discutir, no armes problemas innecesarios. Sé cautelosa a la hora de hablar, no digas cosas que no tienen arreglo después. No es buen momento planetario para transacciones comerciales o cambios laborales.

CÁNCER

Ángel Mihael: Tendrás gran encanto personal, lúcete

Número de la Suerte: 53

Color: Rojo

Estarás muy seductora y reinventada hacia un rol diferente en pareja. Tendrás complicidad e intimidad con el ser amado. En el trabajo, te distinguirás por la fórmula talento y suerte, igual garantía de éxito.

LEO

Ángel Jeliel: Cuentas con toda la fortaleza para avanzar

Número de la Suerte: 22

Color: Calipso

Estarás impulsada por la pasión, casi sin tener en cuenta a la razón. Vuelve la paz al terreno de los afectos y los vínculos familiares. Está por llegar un muy buen período con efectos precisos en lo profesional.

VIRGO

Ángel Pahaliah: Quieres triunfar, pero debes pensar antes de actuar

Número de la Suerte: 4

Color: Rosado

Demostrarás el amor sin disimulo, no tendrás ningún reparo en manifestar tus sentimientos. Los buenos resultados no deben ser desperdiciados. Cuida tu dinero y no te arriesgues en negocios exagerados o fantasiosos.

LIBRA

Ángel Caliel: Despliega toda tu capacidad

Número de la Suerte: 9

Color: Violeta

El amor te preocupa. A veces las personas en las que depositas más fe no se la merecen. Tendrás predisposición a gastos exagerados, sé prudente. Más adelante los astros te aseguran éxitos económicos y laborales.

ESCORPIÓN

Ángel Damabiah: Tienes la oportunidad de dar más de ti

Número de la Suerte: 17

Color: Gris

No es el mejor momento para las relaciones sentimentales. Tendrás discusiones y malentendidos con tu pareja. En el trabajo, llegó el momento para poner al día los asuntos. Tiempo ideal para firmar papeles o cerrar tratos.

SAGITARIO

Ángel Haheuiah: Medita, te sentirás tranquila y en paz

Número de la Suerte: 30

Color: Marrón

La inseguridad no es buena consejera. No analices cada actitud de tu pareja críticamente, deja que actúe con libertad, no trates de marcarle el camino. En el trabajo, recibirás elogios y reconocimiento

CAPRICORNIO

Ángel Yabamiah: En lo laboral, éxitos en el camino

Número de la Suerte: 18

Color: Amarillo

Sigues sin conseguir una buena comunicación con tu pareja. La situación ya no es tan tensa, pero no se sienten a gusto. Evita las discusiones. Tendrás gran energía y, como eres trabajadora, en tu mundo laboral te sentirás sana.

ACUARIO

Ángel Ariel: Atención a personas tóxicas que se mueven en tu entorno

Número de la Suerte: 5

Color: Azul

Encontrarás otra vez el gusto por la compañía de tu pareja. La tratarás nuevamente con cariño. Período de poca confianza para temas vinculados a las actividades financieras y laborales. Con respecto al trabajo, por ahora no busques cambios.

PISCIS

Ángel Aladiah: Evita los deportes peligrosos, cuida tu salud

Número de la Suerte: 20

Color: Lila

Con ilusiones renovadas vuelves al ruedo del amor. Después de muchas tempestades, quieres recuperar el tiempo perdido. Habrá pasión con la pareja. En el trabajo, estarás visionaria para actuar de la manera correcta, vienen buenos negocios para el futuro.