Video: Hombre sale todos los días a gritar desde su balcón disfrazado de diferentes personajes

Al rededor del mundo crece la preocupación por el COVID-19. Hombre sale todos los días a gritar desde su balcón disfrazado de diferentes personajes

Es por eso que varios países han tomado la decisión de cambiar la muchas de las rutinas de la vida cotidiana para disminuir los contagios.

Algunos como España, Italia, Argentina, Perú y Colombia, entre otros, han implementado aislamiento obligatorio.

Y para nadie es un secreto que con el paso de los días, a algunos se les hace difícil esta medida.

Por eso, las redes sociales se han convertido en el escape de muchos.

Además son el medio por el que algunos se enteran de lo que está pasando en sus países o el mundo.

Y por la misma razón, los videos virales han aumentado.

Ese es el caso de un hombre que se hizo viral por un insólito hecho.

Y es que a diario sale a su balcón con megáfono en mano gritando a sus vecinos.

Sin embargo, lejos de molestarles, puede que los divierta y hasta los distraiga.

Esto, porque el hombre se disfraza todos los días de algo diferente.

Hombre sale todos los días a gritar desde su balcón disfrazado de diferentes personajes

Ya se habrán dado cuenta que me aburro mucho?… pic.twitter.com/qOeUJhSd79 — Kal-El (@KalEl02931697) April 2, 2020

Desde árboles hasta personajes reconocidos de la historia, princesas y hasta el hombre invisible son algunos de sus trabajos.

Simplemente sale y dice varias veces "Me aburro, me aburro, me aburro mucho".

Lo cierto es que los videos se han hecho virales en redes sociales, y han quedado capturados algunos de sus mejores disfraces.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO: