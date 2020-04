Raquel Argandoña representa completamente lo que es vivir en cuarentena: "Tengo más limpio y ordenado que nunca"

Esta semana, el matinal Bienvenidos estrenó un nuevo formato para cumplir con el distanciamiento necesario para evitar más contagios de coronavirus. Por este motivo, varios de sus panelistas comenzaron a trabajar desde sus casas transmitiendo en vivo para el programa. Es el caso de Raquel Argandoña, quien nunca se había enfrentado a algo similar.

"Es algo muy distinto a lo que uno ha hecho siempre, partiendo porque ya no tienes el contacto diario con las personas… Pero es lo que hay que hacer por estos días, no queda otra opción", dijo en entrevista con BiobioChile. En este contexto, reconoció que si bien prefiere estar en el estudio, se ha acostumbrado al nuevo método. "Aquí soy autodidacta total y he aprendido cosas nuevas, porque uno está sola saliendo al aire desde la casa", comentó.

Raquel Argandoña fue una de las primeras en sumarse al trabajo remoto, ya que debido a su edad se encontraba en el grupo de riesgo. Ahora se sumó a la cuarentena total, al igual que sus otros compañeros como Tonka Tomicic y Polo Ramírez. "Solo salgo a cosas puntuales y de extrema necesidad, como ir al supermercado o a la farmacia", indicó.

Sin embargo, entender los riesgos del coronavirus le resultó muy difícil. Tanto así, que solo hizo caso cuando su hija le llamó la atención por Instagram. "Pero claro que le hice caso, porque a la Kel si no le hago caso después me funa por Twitter o por Instagram (ríe)", dijo la coanimadora del Bienvenidos, quien representa completamente lo que es vivir en cuarentena.

"Luego que me dijo que me dejara de andar paseando, me quedé para siempre en mi departamento. Hay que recordar que yo tengo sesenta y tantos años y formo parte del grupo de riesgo, así es que me he quedado en mi casa. Tengo todo más limpio y ordenado que nunca (vuelve a reír), en eso me he entretenido harto", admitió. Y es que como ella, son muchas las personas que han tenido que encontrar un pasatiempos en su casa para combatir el aburrimiento.

