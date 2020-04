Helhue Sukni barre con Amaro Gómez-Pablos: "Vive en Chile como hace 40 años y..."

Las transmisiones en vivo entre famosos llegaron para quedarse, y uno de los comentarios más divertidos se dio durante una conversación de Pamela Díaz y Helhue Sukni, cuando la abogada arremetió contra el animador del Bienvenidos, Amaro Gómez-Pablos.

El hecho ocurrió cuando la animadora de Chilevisión le preguntó quién era el personaje de televisión que le caía peor, a lo que esta respondió que el periodista. "¿Quién me cae mal de la tele? Eeh, ese que está ahora en el programa, el que vive en Chile como hace 50 años y habla como español", dijo.

"Ah, el de Bienvenidos, Amaro Gomez-Pablos no sé cuánto", comentó Pamela Díaz, imitando su característico acento español. "Ese me cae mal porque vive en Chile como hace 40 años y sigue hablando español. ¡Valor! No puede ser. ¿Cómo el papá de mis hijas que también lleva 40 años en Chile y habla bien? Y él es de allá", señaló la abogada, bastante indignada.

"Pero varias veces le han preguntado a Amaro y Amaro dice que es porque vivió allá y le quedó eso así", explicó la animadora, quien nuevamente imitó su manera de hablar. Sin embargo, Helhue Sukni mantuvo su incredulidad. "Imposible", dijo.

Pese a esto, Pamela Díaz intentó justificar el acento del periodista recordando el caso de Iván Zamorano, a quien se le pegó el acento español, mexicano y argentino. "¡¿Ahora habla como español?!", le preguntó la abogada. "En un minuto hablaba así poh", explicó la animadora.

