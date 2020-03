Patricio Borghetti da positivo a prueba de coronavirus

Ver esta publicación en Instagram

A salir de esta con toda la actitud! Y a cuidarnos todos por favor!

Una publicación compartida de PatoBorghetti (@patoborghetti) el 19 Mar, 2020

Hace algunas horas, su esposa, la también conductora Odalys Ramírez escribió:

"Hola hola, cómo están. Anoche les comenté que me había ido a realizar la prueba del coronavirus. Mis síntomas han sido muy leves, no he tenido fiebre, lo que llamó la atención fue que ratos me faltaba aire. Por eso me mandaron a hacer la prueba. Estoy bien, creo que la voy a librar, Por el momento mis síntomas no son graves, pero me mantendré guardadita, en un cuarto en mi casa, a menos que los síntomas empeoraran. Esperemos que no lleguemos a ese punto. Gracias a todas las personas que estuvieron al pendiente y estuvieron preguntando. Me toca cuidarme mucho, alejarme de mis hijos. Estaré desaparecida. Estaré compartiendo en redes sociales toda esta experiencia. Quiero exhortarlos a que se cuiden mucho".