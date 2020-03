Inés Gómez Mont reveló que su divorcio fue por una infidelidad de su esposo con una amiga de ella

Durante una reveladora entrevista, Inés Gómez Mont confesó el motivo de su lamentable divorcio con Javier Díaz: infidelidad.

Charlando con Mónica Noguera, Inés dijo "Bendito Dios ahora me río, antes me daba coraje y ahora me río. Me daba cansancio sacar a mis hijos adelante y lo veía a él en las fiestas con tequila".

Hizó una sorprendente revelación "Me fue infiel con una amiga mía de Monterrey. Convivíamos las dos parejas y hubo un cruce de amor por así decirlo. Cuando yo le chacho las fotos en el celular en diciembre, le dije que ahora sí me quería divorciar".

Inés desmintió lo que dijo su ex pareja de que se enteró de la solicitud de divorcio a través de un correo electrónico de parte de su suegro “Hablé con mi papá y le dije que estaba separada desde hace seis meses y que necesitaba que me ayudara a hacer un convenio de divorcio. Tú no sabes qué convenio de divorcio tan bonito le regalé”.

La conductora dejó claro que ambos coincidieron en los términos de su separación y de que tiene pruebas de ello. Solo queda desear que la ahora ex pareja pueda tener una relación sana por el bien de sus hijos.

