Simón Oliveros interpuso una denuncia tras sufrir agresión sexual: "Me sentí menoscabado"

A un día de la agresión sexual que sufrió durante un despacho en vivo para el Mucho Gusto, Simón Oliveros aseguró que interpuso una denuncia en Carabineros por el hecho. El periodista se encontraba realizando una transmisión en vivo para el matinal, cuando en medio de una entrevista a una vecina afectada por los saqueos y desmanes en el sector del Metro Las Rejas, fue interrumpido por una mujer que gritó "la prensa miente".

Tras rechazar el espacio que el comunicador le dio para hablar, y luego que este continuara conversando, fue agredido por la desconocida, quien le metió los dedos en su trasero dos veces. "Tenía dos caminos: uno, encararla y hacer un show más televisivo, y dos, algo más racional. En ese momento sentí la necesidad de hablarle a esas personas que se sienten con el derecho de hacerles a otras lo que se les ocurra", declaró a La Cuarta.

Mientras entrevistaba. Mujer violenta a periodista de #MuchoGusto metiéndole el dedo en el poto dos veces pic.twitter.com/ErYqJRIxm7 — TELE (@Televisivamente) March 12, 2020

En ese sentido, explicó que "fue un abuso sexual, sin eufemismo. Porque que una persona le toque el culo a otra sin su consentimiento, es abuso. Eso tenía que dejarlo claro". Respecto a sus sensaciones inmediatas tras el hecho, Simón Oliveros aseguró que pensó en su hija. "Tiene cuatro años, y dije ‘este no es el país que quiero para ella’. Tampoco es el país que quiero construir, desde la tribuna donde estoy, y sentí que ese era el mejor camino. Decir que eso no se puede normalizar, no es correcto", dijo.

"Me sentí menoscabado, las mujeres lo han puesto muy bien en la palestra. Acá quien define cuál es una práctica abusiva es la víctima. Sentí tanta rabia e impotencia", agregó, indicando que interpuso una denuncia en Carabineros. "Ellos enviarán esto a la Fiscalía. El canal se ofreció a ayudarme con abogados, pero no quise tomarlos, porque quiero que este tema se vea como si le hubiese pasado a cualquier persona, no como al periodista de la tele", contó.

