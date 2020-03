"Diosa": Raquel Argandoña fascina con iluminado atuendo en "Bailando por un Sueño"

Desde el estreno de Bailando por un Sueño, Raquel Argandoña ha deslumbrado con sus propuestas de vestuario, coronándose como la mejor vestida del programa. La jurado del nuevo estelar de Canal 13 ha utilizado distintas piezas, cada una de las cuales ha logrado llamar la atención de los televidentes y de sus seguidores en redes sociales. Sin ir más lejos, hace unos días apareció con un traje de plumas blanco que le valió una serie de halagos.

"Outfit tras otro cual de todos mas lindos", "pero la que los viste les da la elegancia y estampa", "Te ves espectacular!!!! Guapa guapa", fueron parte de los mensajes que recibió, y que se repiten cada vez que exhibe sus ideas en Instagram. La plataforma se ha convertido en una vitrina especial para la madre de Kel Calderón, quien continúa en una racha de la que solo saca aplausos.

En el séptimo capítulo de Bailando por un Sueño, Raquel Argandoña estrenó el que quizás sea su atuendo más elegante. Se trata de un traje de dos piezas, con el que nuevamente cautivó a sus fanáticos. "Este es mi look en el séptimo capítulo de #BailandoPorUnSueño. Muchas gracias por los lindos mensajes, los leo a todes. Y como dijo Elvis, 'If you’re looking for trouble, you came to the right place"", puso junto a tres imágenes.

Inmediatamente, recibió cientos de comentarios destacando lo bien que lucía. Incluso, hubo quienes aseguraron que fue su mejor look hasta ahora. "Hoy te ves fantástica. Me atrevo a decir que es el mejor look en lo que va del programa", "en shock! Demasiado regiaaaa", y "Demasiado hermosa!! Tu outfit es soñado. Es que lo amé. Irradias elegancia y clase!", señalaron algunas personas.

Otras reaccionaron con palabras como "diosa", y "divina", halagando su estilo.

Desliza para ver las imágenes:

