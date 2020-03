La ácida crítica de Paty Maldonado a manifestantes por el 8M: "Andar con las pechugas colgando..."

El lunes se emitió un nuevo capítulo del programa Las Indomables, de Radio Agricultura, el que estuvo marcado por el minucioso análisis de la multitudinaria marcha del 8M realizado por sus panelistas. En medio de las opiniones, hubo una que llamó la atención, y es que Paty Maldonado lanzó una dura crítica en contra de las manifestantes.

Luego de reconocer la masiva asistencia a la marcha, la opinóloga hizo un llamado a la dignidad del ser humano. "¿Será que yo soy pudorosa?", preguntó primero, antes de repasar a las mujeres que protestaron con su busto descubierto. Un hecho que calificó como sinsentido e inútil.

"No tiene sentido. O sea, hacer una marcha y andar con las pechugas colgando no me aporta en nada. Si tú me dijeras, voy a sacar y voy a mostrar mis senos porque voy a obtener un beneficio para millones de mujeres… Por poner un ejemplo, si me dices que harás una marcha por el cáncer de mama, por los precios y la salud, entonces sí marcho con los senos al aire", dijo.

"Pero usted me quiere decir ¿qué mierda? En qué me favorece a mí como mujer que se junten 50 cabras y anden corriendo con las pechugas al aire… No me aporta, no me identifica", agregó, para luego referirse a una transmisión en vivo que observó, en la que apareció una joven con un objeto entre sus piernas que comenzó a mover como si se tratase de un órgano sexual masculino.

En esa línea, Paty Maldonado preguntó "¿en qué aportó esa mujer a la marcha de las mujeres? ¿Qué ganamos nosotras con esa expresión? ¿Qué ganamos nosotras con esa provocación? ¿Cuál fue el beneficio y la dignidad? Porque eso es perder el pudor", sentenció.

