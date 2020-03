Mon Laferte, Joy Huerta y Natalia Lafourcade posan juntas por el Día Internacional de la Mujer

View this post on Instagram

Las mujeres asesinadas no llegan al trabajo. Las mujeres asesinadas no llegan a clases. Las mujeres asesinadas no llegan a la escuela por sus hijas e hijos. Las mujeres asesinadas no van a hacer el súper. Las mujeres asesinadas no van al cine. Las mujeres asesinadas no salen por un café. Las mujeres asesinadas no van a visitar a sus familias. Las mujeres asesinadas no van a pasear. Las mujeres asesinadas no contestan los correos ni publican en redes sociales. Las mujeres asesinadas no salen a correr, al gym ni a entrenar. Las mujeres asesinadas no contestan las llamadas. Algunas mujeres asesinadas ni siquiera llegaron a un féretro. Están botadas en un canal, en una barranca o al lado de una carretera. La manera de apoyar el movimiento radica en el paro de actividades porque las mujeres asesinadas YA NO ESTÁN. 📌No es un día de asueto, es un día de lucha. Más allá de que se piense que "nos están dando permiso" piensen en que estaremos trayendo a la memoria a quienes NO ESTÁN. Cuídense todas. #9M #ParoNacionalDeMujeres #Niunamás #yoparo