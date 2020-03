El gesto amoroso de Brad Pitt hacia Shiloh y Zahara durante sus cirugías de emergencia

Aunque Brad Pitt ya no tenga una relación con Angelina Jolie y estén cerca de finalizar su proceso de divorcio, lo cierto es que el actor es un padre preocupado por sus hijos.

Y recientemente demostró que es capaz de dejarlo todo si se trata de cuidar a sus hijos cuando se encuentra en medio de una dificultad.

El gesto de amor de Brad Pitt hacia sus hijas

El ganador del premio Oscar, BAFTA y Globo de Oro por su actuación en Once Upon a Time in Hollywood, precisamente dejó de asistir a los BAFTA a recibir su estatuilla a mejor actor, para estar presente en la cirugía de una de sus hijas, informó el portal ET Online.

En la ceremonia, fue la actriz Margot Robbie quien leyó el discurso que el actor había preparado con anterioridad, pero en ese momento no se explicó nada más sobre su ausencia.

Este lunes se conoció que Zahara y Shiloh fueron sometidas a cirugías recientemente y actualmente se están recuperando.

Así mismo lo expresó Angelina Jolie al publicar un ensayo en la revista Time, por el Día Internacional de la Mujer.

"He pasado los últimos dos meses entrando y saliendo de cirugías con mi hija mayor (Zahara, de 15 años), y hace unos días vi a su hermana menor entrar al quirófano para una cirugía de cadera", escribió Jolie.

"Saben que estoy escribiendo esto, porque respeto su privacidad y lo discutimos juntos y me animaron a escribir. Entienden que pasar por desafíos médicos y luchar para sobrevivir y sanar es algo de lo que estar orgullosos", agregó la famosa actriz.

