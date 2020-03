Maura Rivera tras baja calificación en "Bailando por un Sueño": "Tienen muchas expectativas conmigo"

La baja calificación de Maura Rivera en Bailando por un Sueño, no dejó indiferente a nadie y mucho menos a la propia bailarina, quien aseguró que el jurado tuvo una mirada mucho más rigurosa al evaluarla.

La ex participante de Rojo realizó sus descargos en conversación con Fotech, y explicó que su desempeño se debió en gran parte a la lesión que sufrió durante la primera semana de ensayos. "No me dolió, esto es parte del concurso, tienen muchas expectativas conmigo y yo estoy con una lesión lamentablemente, que me frenó los ensayos, me frenó lift", dijo.

"No es por justificarme, pero yo sé que puedo dar mucho más. Y si el jurado lo decidió así, okey, se mejorará y así como tal vez quedé última, puedo estar después primera. Esto es un programa de televisión", agregó, repasando la rutina de Felipe Vidal, quien quedó sobre ella en la tabla. "Aquí se evalúa cada participante y me parece justo. A mí se me evalúa con más exigencias que al resto y también me parece justo", comentó sobre este tema.

Consultada por su considera que la evaluaron de manera distinta al resto de sus compañeros, Maura Rivera contestó afirmativamente. "Sí, es así, porque repitieron como veinte veces que yo gané Fiebre de Baile, pero eso fue hace diez años (…) Si bien he seguido bailando, he estado en musicales bailando, pero no es lo que hago a diario. Hay un training que se necesita", explicó.

"Lo importante es que yo lo pasé bien y en que ningún momento dije 'pucha, lo hice mal'. En el momento que estaba bailando, lo disfruté al máximo", destacó. Por otra parte, reiteró que no pudo ensayar lo suficiente debido a una lesión que sufrió durante la primera semana de ensayos.

Sigue leyendo