Monserrat Álvarez: "El miedo a equivocarse está siempre presente"

A inicios del 2019, la periodista llegó a Chilevisión luego de ocho años en el área de prensa de Canal 13, donde también la vimos como panelista del matinal Bienvenidos. Tras un año en su nueva casa televisiva, la conductora de Contigo en la Mañana se consolidó como uno de los rostros con mayor credibilidad en pantalla. Junto con su llegada, el espacio mutó hacia un formato de actualidad y contingencia, que se reafirmó con el estallido social de octubre pasado. Para Monserrat Álvarez, ése es uno de los sellos del exitoso espacio televisivo.

Reconoce que estar cinco horas y media al aire no es fácil. Pasar de un formato más rígido, como es el área de prensa, a un matinal, donde se valora la opinión y otras aptitudes, resultó un desafío. Aunque siempre le gustó el debate y dar su opinión, no estaba acostumbrada a hacerlo en pantalla. A pesar del nuevo rumbo que tomó su carrera, la periodista sigue manteniendo su esencia de entrevistadora. “Soy súper buena para preguntar, siempre se me ocurre algo”, dice entre risas. Por esa razón, en diez años más se proyecta en un programa de CNN haciendo entrevistas.

Se define como libertaria, asegura que uno de los valores más importantes es la libertad de pensamiento y cree que hoy están en peligro los espacios de discusión de ideas por temor. “Si uno opina algo con fundamento y respeto, ese pensamiento tiene que ser escuchado y no funado”, cree.

Cada vez más los periodistas dan su opinión frente a distintos temas. ¿Cuáles son los pros y contras?

Hoy, hacer periodismo en televisión es un desafío y requiere de cierto coraje y valentía. Ha sido bonito, porque uno vuelve a la esencia, a la razón por la que uno quiso ser periodista. Aunque también es bien duro, porque es un ejercicio de la profesión en un mundo muy distinto al que yo estudié, que es el de las redes sociales, donde uno está todo el día sometido a juicios muy destemplados. Uno siempre está en la palestra pública, pero ahora se mezcla el clima del país y lo que te permiten las redes sociales, que es la inmediatez con que reaccionan a lo que uno dice o no. Esa combinación es un escenario nuevo. Ser periodista en tiempos de redes sociales no deja de ser fuerte y difícil. No lo puedo negar.

Estamos muy polarizados.

Es un fenómeno que trato de descifrar. Hay una cosa generacional que me angustia un poco. Soy de una generación que vivió la dictadura, que luchó contra la dictadura, y siento que la radicalización, la polarización y la hiperideologización generan un clima de situaciones irreconciliables en el país. Soy crítica de las ideologías cerradas, en algunas cosas soy más liberal, en otras más estatista. En el recorrido de la vida, considero importante, dentro de mis valores, la libertad de pensamiento, y siento que hoy no existe libertad de pensamiento ni de opinión, porque hay temor.

¿Eso viene de las generaciones más jóvenes?

La corrección política se confunde con la libertad. La gran cantidad de cosas que no se pueden decir, porque hieres sensibilidades, tiene su lado bueno: eliminar un montón de lenguaje discriminatorio y códigos que pueden ser machistas o clasistas, pero también existe un espacio de la libertad que debemos ajustar bien. Con este tema se han empezado, por ejemplo, a restringir los contenidos universitarios. Me parece que los espacios de pluralismo y los espacios libertarios, en el pensamiento y en la opinión dada con respeto, se deben mantener. Entonces, si uno opina con fundamento y con respeto, tiene que ser escuchado y no funado.

Aunque sea muy distinto a lo que cree la mayoría.

Cuando el pensamiento es reflexivo, bien expresado y analítico, pienso que se debe respetar. Hoy se respeta la funa más que la exposición de una idea. Hay un espacio de discusión de ideas que no se puede perder y que está en peligro por temor a las redes sociales que son muy agresivas. Viví el temor en la dictadura, entonces no quiero que Chile vuelva a tener miedo de decir algo. La justificación de la violencia en la rabia la encuentro complicada, porque es un sentimiento humano que todos tenemos, pero vivimos en una civilización y conviene canalizarla. La rabia no justifica la violencia. Está muy justificada por un sistema que ha demostrado cojear, ser injusto, desigual y clasista por todos lados. Tengo la esperanza de que Chile salga de todo esto convertido en un país más democrático, más igualitario y que estemos más conectados unos con otros.

¿Cómo te llega en lo personal?

Me ha pasado lo mismo que a todos los chilenos. Una mezcla de esperanza, de sensación que era algo que tenía que pasar para que se produjeran cambios, pero también he estado bastante angustiada. Existe mucha incertidumbre respecto a los procesos sociales y políticos. El 15 de noviembre, cuando se llegó al acuerdo para hacer una nueva Constitución, fue un salto gigante que dimos en menos de un mes y que jamás pensé que pudiera pasar tan rápido. Es súper importante que esto funcione bien y que sea un proceso convocante. Mi mezcla de sentimientos ha sido de esperanza, de sentir que ésta es una oportunidad que tiene nuestro país, pero que, si se espera demasiado tiempo, se puede transformar en algo contraproducente.

Eres uno de los rostros con más credibilidad en pantalla. ¿Te da miedo equivocarte?

El miedo a equivocarse está siempre presente. Diariamente, estoy cinco horas y media al aire, con mucho contenido, y estamos en un momento donde el lenguaje se ha tornado fundamental, y con mucha razón, entonces las cosas que uno dice, no explica bien o pueden tener otra acepción para alguien, se multiplican de tal manera que a veces es súper artificial y no hay que hacerle caso. A veces el lenguaje que se utiliza es parte del cambio que estamos viviendo.

Por ejemplo, en la entrevista con Víctor Chanfreau, vocero de la ACES, usaste la palabra dictadura.

Siento que en ese tema puntual fue desafortunado. Es una palabra con carga histórica para todos nosotros, entonces fue un desacierto periodístico mío ponerla en esa pregunta, porque desvió el contenido.

Cuando te pasan esas cosas, ¿con qué sensaciones te vas?

¡Autoflagelante mal! Han sido tiempos duros. Te torpedean por todos lados. Te juro que, en un mismo día, me han dicho fascista y comunista, entonces ahora estoy aprendiendo que los extremos están muy representados en las redes sociales. Nunca he alegado en las redes sociales, porque son un gran medio de comunicación. Las redes sociales logran darle voz a los que no tienen, visibilizar causas que jamás verías. Es un instrumento que ha democratizado un montón de cosas. Lo que pasa es que también aparece ése otro tema, que los decibeles son muy altos y amplifican algunos mensajes.

Pamela Jiles les ofreció, a ti y a Julio César Rodríguez, un recordatorio de las reglas éticas del Periodismo. ¿Cómo te tomas las críticas?

Cuando son personajes públicos, veo de quién viene y, si es alguien que respeto un montón, y su comportamiento, proceder y pensamiento me parecen, lo tomo en cuenta. Hay que ser humilde. A veces no le doy tanta importancia, porque tampoco me importa la opinión de esa persona.

Viniendo desde el mundo de la prensa, ¿cómo ha sido comentar sobre distintos temas?

Me cuesta tener opinión de todo, entonces nunca en mi vida había leído y estudiado tanto. Ha sido súper duro, no me siento tan cómoda opinando, me siento mejor preguntando. En los temas divertidos, me río, porque me siento un poco fuera, pero me entretiene. Hay otras cosas que me cuestan más, como estar demasiado rato en el mismo tema, pero es un training que uno va agarrando. Soy súper buena para preguntar, siempre se me ocurre alguna pregunta.

Han invitado a varios políticos al panel. ¿Alguno te sorprendió?

Me gusta la libertad, la independencia. Siento que los políticos que más mal lo están pasando son los que han luchado por eso. Estoy pensando en Ossandón, que es el único de su partido que vota de una manera, porque en el fondo no obedece. Estoy pensando en Pepe Auth. La gente que se atreve a ser consecuente consigo misma y no con su partido, o su ex partido, paga unos costos altísimos, entonces eso es una de las cosas que me ha llamado la atención. Es fácil refugiarse en lo que te manda tu partido o en lo que conviene, y es más difícil ser independiente, votar distinto a lo que vota el resto. Cuando hay políticos que son capaces de hacerlo, me saco el sombrero.

“El feminismo nos ha hecho despertar”

El próximo 8 de marzo se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer. ¿Sientes que hemos avanzado?

Muchísimo. Veo a mis hijos y son totalmente distintos a mí. Ellos me han hecho cambiar ene. Tengo una hija de 17 años que me ha hecho ver cosas. Nunca viví en un hogar machista. En mi casa, éramos cinco hermanos, dos hombres y tres mujeres. Ellos lavaban platos, cocinaban, igual que todas nosotras, y las profesiones son iguales. Cuando escuchaba a mis amigas decir que en sus casas los hombres no se levantaban a lavar, para mí eso no existía, entonces me crié en una burbuja. Cuando me casé y tuve hijos, me di cuenta de que efectivamente hay un desbalance grande en las labores de la crianza. No es que el padre de mis hijos fuera machista, sino que, de alguna manera, todos tenemos que desaprender, pero también hay una especie de ortodoxia feminista.

¿En qué sentido?

En la medida que sea una restricción absoluta de la libertad, me preocupa. Hay que ser feminista en un montón de cosas, pero la ortodoxia me carga. El feminismo es un tema súper importante que nos falta mucho por recorrer, que nos ha hecho despertar, pero no debe ser una restricción a la libertad.

¿Qué te parecen Lastesis?

Son interesantes los procesos que se han vivido en las propias mujeres. La vanguardia la llevan chicas más jóvenes que han sido capaces de generar un producto cultural que te sirve como instrumento para lograr cambios. El arte es capaz de expresar lo que a uno no le es tan fácil decir. Es súper interesante lo que lograron. El tema de la manipulación, por ejemplo, es algo que uno no estaba muy acostumbrada a detectar. Existen ciertas cosas que son netamente manipulación de lo masculino sobre lo femenino, y que uno pensaba “así es la vida”. Ahora te das cuenta de que no tienes por qué aceptar.

¿Te has sentido discriminada por ser mujer?

Uno ve en la pega ene misoginia. Los hombres tienen una voz más fuerte en el sentido literal y metafórico de la palabra. De alguna manera, en los ámbitos laborales, se hace sentir más fuerte. Es bien gráfico y lo he sentido. También he vivido situaciones donde toman menos en cuenta la voz femenina. Como pasa eso, somos menos seguras en el minuto de plantear nuestras propias ideas y defenderlas con convicción y seguridad. Es un camino que debemos recorrer.

¿Es un tema recurrente con tu hija?

Mi hija es la guaripola, es la que más me ha hecho cambiar. Creo que a todas las mamás de niñas jóvenes nos ha pasado. Para nosotras ha sido una lección y nos han abierto una percepción diferente del mundo. Mi función es ecualizar, ver en qué cosas hay que mantener la libertad de expresión. No quiero perder la naturalidad en las relaciones por un exceso de pauta. A veces los credos te pautean todo y eso es lo que no quiero que ocurra. Quiero que haya espacio para la diversidad, para la mujer, pero sin pasar a ser dogma o reglas fijas. Siento que ahora está de moda el protocolo, pero la vida entera no se puede protocolizar. Es una simplificación de la vida.

¿Y cuál es tu opinión respecto a la paridad en quienes toman las decisiones?

Es necesaria. Para la conformación de la Convención es súper importante. Es partir de la base de que las mujeres están en desigualdad de oportunidades, entonces, perpetuando esa desigualdad en el acceso, una Convención que no tiene representación femenina proporcional, no va a tener legitimidad.