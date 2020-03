Claudia Conserva se ausenta de Milf por compleja y dolorosa cirugía de su hija Matilda

View this post on Instagram

Hace casi tres años que comenzó Milf y nunca me he ausentado, nunca he dejado hacer mi trabajo, hasta hoy… Cómo seguramente el pollo les contó ayer nuestra hija Matilda fue sometida a una compleja cirugía maxilofacial funcional que duró más de 6 horas y donde cortaron huesos le pusieron titanio y otras cosas que me da escalofríos recordar. Afortunadamente todo salió bien, y quedó internada por un par de días. Los médicos nos advirtieron que el post operatorio era muy complicado y doloroso, y en eso estamos, aún no pasan 24 horas de la intervención… Ella ha sido muy valiente y se está bancando el proceso con mucho temple, es una niña increíble que admiro cada día más. Siento que hoy, mi lugar es acompañarla en estas horas tan difíciles, atenderla y cuidarla cómo se lo merece. Los que me conocen saben que solo algo muy importante me haría faltar a mi “isla de la fantasía” que es Milf, mi espacio de distracción y terapia. Pero hoy, no quiero distraerme, solo quiero estar a su lado y que sienta lo qué significa para mi: Es Mi vida, mi razón de existir, mi amor, mi niña … Y desde el día en que nació, no he dejado de repetirle una y otra vez: “No existe nada que no pueda hacer por ti” cómo la canción de Toy Storie… Y hoy, quiero que ella sienta que es lo más importante y que estoy dispuesta incluso a faltar a Milf por estar más con ella. Mis queridas Milf uds me entienden y espero mañana estar como siempre entregándoles un poco de entretención y poder compartir esta experiencia como amigas, como lo que somos. Un abrazo a todos y nos vemos, los quiero mucho! Gracias @pollolibre66 @canaltv_mas @goafilmstv 19:30 hrs