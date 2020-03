Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

Tres de Copas

Semana apropiada para estrechar lazos de amistad y para propiciar encuentros con la familia, destinados principalmente a sentar bases sólidas de unión y de todo aquello que tienda a las buenas relaciones, a limar asperezas y que ayude al entendimiento real, más allá de las diferencias que, a veces, desunen, debe imponerse la buena voluntad y los sentimientos de amor.

Tauro

Paje de Copas

Toda aquella conducta o proceder que exprese afecto, aprecio y condecendencia será la fórmula que te dará mejores resultados en esta semana. Olvidate un momento de tus intereses, sobre todo de aquellos no materiales, si no, algo egoicos que, a veces, suelen prevalecer. Prueba con esta sugerencia y, si te resulta, hazla más frecuente.

Géminis

Seis de Oros

Dar y recibir es la eterna fórmula de la sana convivencia entre los seres humanos. A veces, el orden de precedencia no es tan trascendente como la sana y fraternal reacción, si das recibes y si recibes das. Acostumbrarse a esta práctica tan noble puede generar un gran cambio y vale la pena intentarlo. No está demás señalar que este “trueque” no se refiere a cosas materiales solamente.

Cáncer

Siete de Espadas

Salir ganando en una situación que afecte innecesariamente a terceras personas, utilizando malas artes, no constituye, en modo alguno, un mérito. Por el contrario, es algo impropio que hay que evitar, cueste lo que cueste. Un triunfo fácil puede ser una derrota a corto plazo.

Leo

Reina de Espadas

La condecendencia absoluta suele obligarnos a poner límites, pues se puede entender como la falta de voluntad o carácter. No podemos evitar relacionarnos con aquellos que se confunden y piden más allá de lo que están dispuestos a dar. A veces, decir “no” es algo difícil, pero debemos ser capaces de distinguir los hechos y proceder en consecuencia.

Virgo

Seis de Bastos

Semana con buenas posibilidades de mejorar tus resultados en todo lo que concierne a tu actividad laboral o profesional, sin hacer grandes cambios, solo aquellos de sentido común, pues la mejora será consecuencia de lo obrado con anterioridad y por un lapso de tiempo no menor. Será fruto del esfuerzo constante y permanente.

Libra

La Justicia

Obrar con apego al recto proceder, no es algo ajeno a ti, por el contrario, constituye una parte importante e integrante de tus mejores cualidades como persona. Esta semana ésto se verá fluido porque te será fácil establecer con claridad quien merece tu trato deferente y quien no, pues, lamentablemente hay que hacer la distinción.

Escorpio

El Sol

Se despejan tus dudas respecto de temas que vienes evaluando desde hace algún tiempo y que, hasta ahora, constituían, en cierta forma, una traba para avanzar. Tener todo más claro te dará un impulso extra para actuar con mayor certeza y resolución, consciente de los pros y los contras de cada acción y de cada paso que des.

Sagitario

El Ermitaño

Alejarse un poco de la rutina diaria, de aquella que nos envuelve en deberes y responsabilidades, muchas veces adquiridas sin darnos cuenta, pero asumimos, sin poder eludirlas, puede ser positivo por múltiples razones. Desde el simple pero necesario descanso, hasta avanzar por el camino del autoconocimiento y la espiritualidad, tan necesarias como fundamentales para entender el todo.

Capricornio

Caballero de Bastos

Aprovecha estos días para avanzar en todas aquellos cosas de tu vida, principalmente profesionales o laborales, que por u motivo u otro han ido quedando rezagadas. Contarás con un impulso adicional que tenderá al desarrollo, crecimiento y expansión, y una cuota adicional de aquello imponderable que permite que las cosas vayan bien. Algunos la llaman suerte.

Acuario

Siete de Copas

Cualquier tema en la vida puede y suele ser objeto de la ilusión, que es como un deseo, a veces inconfesable, que guardamos celosamente porque puede ser parte de nuestro mundo interior y, en consecuencia, de nuestra intimidad e individualidad. Algo muy distinto y hasta contraproducente es vivir de ilusiones, y estas debemos erradicarlas de plano.

Piscis

As de Oros

Todo aquello en que el dinero sea el protagonista, osea el elemento preponderante que permita cambiar positivamente una situación, tendrá una especial relevancia en estos días. Será positivo lo emergente, lo que surja, lo que forme parte de un proyecto nuevo en el área de las finanzas o los negocios. A pesar de todo, siempre, en este plano, será recomendable la cautela.

