Vale Roth recibe apoyo tras compartir crudo testimonio: "Llegué a pesar 42 kilos"

El próximo sábado se estrenará el nuevo programa de Canal 13, Bailando por un Sueño, el que contará con la participación de distintos rostros del espectáculo como Vale Roth. La deportista competirá por una noble causa, pero a un día de su regreso a las pantallas, sorprendió con un crudo testimonio acerca de su pasado.

La joven de 29 años habló sobre la bulimia y anorexia que sufrió hace algunos años, cuyas consecuencias se reflejaron notoriamente en su aspecto físico y salud. Según contó, las enfermedades la acompañaron durante más de una década, en la que incluso llegó a pesar 42 kilos.

"Todos los excesos son malos. Como muchos saben, yo llegué a pesar 42 kilos midiendo 1,67. Ya no podía caminar. Si bien hoy en día no estoy en mi mejor momento, porque hace un año no entreno bien (me rompí los meniscos y aún no me opero), en fin, creo que lo mejor es estar bien con uno mismo y tener un equilibrio en la vida. No obsesionarse con nada", contó, indicando que ahora se encuentra mucho más relajada.

"No pienso todo el día en estar marcada, no me miro 718293926 veces al espejo, no me estreso si subo de peso porque sé que esforzándome bajo. La anorexia y bulimia fue una enfermedad que tuve por 12 años. ¿Difícil salir? Sí, creo que nunca se puede al 100%. Siempre hay recaídas, pero acá estamos!!! Con un cuerpo mucho más saludable, disfrutando la vida como debería haber sido hace muchos años. Ahora vamos con todo, enfocadísima en Bailando por un Sueño, más feliz que nunca y daré el 1638929% de mí. ¡Promesa!", agregó.

Vale Roth compartió su historia en su cuenta de Instagram, en donde posee más de 700 mil seguidores. Tras la publicación, recibió un gran apoyo por parte de sus fanáticos, quienes reaccionaron con mensajes como "dale Vale", "guerrera", y "esa es la actitud".

Sigue leyendo