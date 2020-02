Así respondió Arianna Mejía a Edisson Guerrero tras criticarla por participar en certamen

Arianna Mejía le ha respondido de manera elegante al experto en belleza Edisson Guerrero, quien aseguró que ella no está preparada para el Mrs .Globe Ecuador.

Guerrero aseguró que la belleza no lo es todo. “Es una niña que no entra dentro de los parámetros de ser una señora”.

Ante estas fuertes declaraciones, la joven expresó de manera contundente que el título de señora se lo han dado sus hijas.

“El título de señora me lo dieron mis hijas, yo soy buena mamá paso tiempo con ellas, creo que las crío bien, pues bueno el título me lo dieron mis hijas no él”, afirmó.

Además, lo invitó a hablar menos y actuar más, y que demuestre lo que sabe preparándola para el certamen.

“Si Edison guerrero es missólogo se supone que una de sus reinas ha de haber ganado en algo pero no se le ha escuchado mucho, solo por polémica porque habla de otras personas. Si tanto me criticas te invito a que me prepares a ver si llego y quedar bien en Ecuador”, dijo la candidata.

Arianna detalló que se encuentra estudiando dos carreras, por lo que es una chica que se está preparando, desmintiendo lo dicho por Guerrero.

“Creo que la gente no sabe que yo me preparo en dos carreras, estoy en la universidad, estudio arte. Soy polémica porque me encanta ser directa, no me gusta que la gente se meta conmigo pero no soy una cualquiera por ahí que no está estudiando”.

Y contundentemente aseguró que ya forma parte del concurso y lo hace para ayudar a los niños a obtener sus prótesis, no por la belleza.

“Yo no necesito participar en un evento de reinas porque yo soy guapa, pero no participo por la belleza, sino para ayudar a tres niños que necesitan prótesis de piernas y como soy figura pública puedo ayudar, pero ya yo estoy dentro del certamen”.

Te recomendamos en video