Sheryl Adkins: una década empoderando a través de la belleza

Sheryl Adkins-Green es lo que llamaríamos una mujer de admirar: no es fácil estar a la cabeza de una de las corporaciones insignia de venta y productos personalizados de belleza. Ni mantenerla en el top of mind de millones de consumidores alrededor del mundo. Se desempeñó en puestos ejecutivos de empresas como Alberto-Culver, Cadbury-Schweppes, Citigroup y Kraft Foods, actualmente es jefa ejecutiva de marketing de Mary Kay, dirige la estrategia global para la compañía, el desarrollo de productos nuevos, la publicidad, el marketing digital, las redes sociales y las percepciones de los clientes. Así mismo, tiene vasta experiencia en los ámbitos de desarrollo del negocio, pensamiento estratégico y negociaciones de alto nivel.

Fue una de las 50 mujeres premiadas del 2018 Dallas Power 50, premio otorgado por el Consejo de Diversidad de Texas. En 2017, fue nombrada una de las mujeres más influyentes en venta directa y una de las “Mujeres más poderosas del ámbito empresarial”. En 2016, fue incluida en la lista “Power Women CMO’s” de Black Enterprise; además fue reconocida como una de las líderes empresariales más destacadas de Dallas por la revista D CEO e incluida en la lista “Top Women in Marketing Technology” de Brand Innovators. En agosto de 2012, recibió el premio Global Marketer de la Academy of Marketing Sciences. Se siente orgullosa de figurar en el exitoso libro de Valorie Burton “Successful Women Think Differently”.

Sus méritos la llevaron a estar en la lista Forbes de Directores de Marketing Global más influyentes del mundo y es que, su trabajo desde hace diez años liderando la estrategias de marketing ha impactado la vida de millones de mujeres a través no solo de productos que se ajustan a su estilo de vida y que las honran en su singularidad, sino con iniciativas que permiten que muchas de ellas tengan vidas independientes y empoderadas.

Al respecto, hablamos con la CEO sobre el por qué la belleza empodera a las mujeres de forma global.

1.Fue nombrada como una de las Directoras de Marketing Global más influyentes de Forbes, ¿qué cree la llevó a hacer parte de esa lista?

Es muy grato ese reconocimiento para mí. Debo decir que para poder ser seleccionado como CMO Forbes Influencer, primero se debe ser reconocido como un experto en su campo y segundo ,ser un líder de opinión. Como he podido liderar grupos y equipos de marketing global en distintas industrias, puedo ofrecer una amplia perspectiva con respecto a estos temas.

2.Usted es una experta y se desenvuelve en materia de belleza, si hablamos de estrategia: ¿cómo define los planes de mercadeo en un tema de tanta importancia alrededor del mundo?



Hoy en día la mayoría de las marcas de belleza centran sus esfuerzos en las celebridades, esto porque existe un ideal en algunas mujeres que quieren verse como ellas. Sin embargo, soy de las que considera que la belleza comienza en el interior y brilla en el exterior, de ahí parten muchas de las ideas que llevo a cabo en mi trabajo. Además, a lo largo de los años he construido una red profesional en todo el mundo, así que tengo la capacidad de compartir e intercambiar contenido con una amplia variedad de ejecutivos de marketing de alto nivel.

3.Explíquenos cómo logra la belleza convertirse en una herramienta para empoderar a las mujeres alrededor del mundo.



Para mí es muy especial hacer parte del éxito de otras mujeres. La misión es empoderarlas y enriquecer sus vidas. En la compañía para la cual trabajo hacemos esto posible a través de una comunidad global de emprendedoras que se dedican a ayudar a otras mujeres a alcanzar sus sueños.

4.¿Que la trajo a Colombia?

Soy jefe ejecutiva de marketing de Mary Kay, por eso visito Colombia porque además estamos en el quinto aniversario. Habrán muchos reconocimientos especiales, que están celebrando el éxito de miles de mujeres que hacen parte del negocio.

5.¿Cómo se reinventa una industria como la de la belleza?



Esta es una época en la que las mujeres realmente valoran la asesoría y servicios personalizados. Por eso hemos estado muy enfocados en la experiencia del cliente. Esto, combinado con cuidado de la piel y maquillaje que reflejen la fuerza de la mujer y su evolución.

En lugar de ofrecer consejos a nuestra competencia en la industria de la belleza, les puedo decir que la confianza y la credibilidad ha sido siempre importante en la categoría de belleza y cuidado personal y eso nunca cambiará. Las mujeres quieren ensayar los productos antes de comprarlos y quieren recomendaciones y consejos personalizados a sus necesidades y preferencias. Las mujeres también quieren y necesitan comprar de acuerdo a su comodidad y horas en las cuales las tiendas o centro comerciales no están abiertos.

6.¿Qué significa para la compañía el negocio en Colombia?

Nuestro modelo de negocio realmente se basa en el emprendimiento y de darles la oportunidad a las mujeres de ser tan exitosas como ellas quieran ser, que superen sus límites y alcancen todo su potencial. Cuando la fundadora de Mary Kay comenzó su empresa en el año 1963 con sus ahorros de toda la vida, ella sólo tenía un propósito, enriquecer la vida de las mujeres.

La región de Latinoamérica representa una oportunidad de crecimiento estratégico, es una de las empresas subsidiarias de más rápido crecimiento. Las mujeres a quienes comparto mis conocimientos y logro inspirar con mi historia, están cambiando las vidas de miles de mujeres motivándolas y prestando la ayuda necesaria para lograr alcanzar sus sueños como yo lo hago con ellas.

7. Como hacen para estar a la vanguardia como compañía.

Como compañía global tenemos acceso a las últimas tendencias de belleza, color e industria para lanzar el producto adecuado en el momento ideal.

Tiene una licenciatura cum laude en comercio minorista de la Universidad de Wisconsin y una maestría en administración de empresas de la Universidad de Harvard.