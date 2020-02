Johann Vera, representante de Ecuador en Viña del Mar, ocupa el segundo lugar en la competencia

View this post on Instagram

🎵 "Es tan fácil, solo di perdón". – 🇨🇱 Arrancó para Ecuador, la Competencia Internacional del Festival de la Canción #ViñaDelMar202. Nuestro representante, @JohannVera dio su primera presentación en la Quinta Vergara con su canción "Perdón" 🇪🇨🎤. Esta es la calificación que recibió: 🌟. – Más detalles en: www.tctelevision.com 📲