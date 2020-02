Horóscopo de Mhoni Vidente para la última semana de febrero

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Justicia y significa que tendrás grandes logros en asuntos legales y si pretendes hacer un trámite de pasaporte o visa americana te irá de lo mejor. Considera tomar un curso de leyes o administración, te ayudará mucho en el futuro. En cuestiones amorosas seguirás muy confundido porque no sabrás con quién entablar una relación de pareja duradera, recuerda que tu signo siempre quiere tener al acompañante ideal, pero trata que todo fluya. Alguien de Capricornio o Acuario hablará de amor verdadero hacia ti. Tu golpe de suerte será con los números 04 y 21. Tu mejor día será el 25 de febrero. Cuídate de problemas de estrés u hormonales, ve con tu médico. Evita el consumo de alcohol o drogas, eso puede afectar tu salud. Compras boletos de avión para realizar un viaje en estos días.

Tauro

La carta de La Rueda de la Fortuna te dice que es tiempo de estar arriba y que no dudes en emprender cualquier cambio; por ejemplo, si tienes en mente buscar otro empleo se te dará; también si pretendes comprar un coche nuevo. Recuerda que tu signo junto a esta carta es señal de que son tiempos de crecer en todas las formas y crear un patrimonio para tu futuro. Cuidado con las envidias o chismes, así que trata de no meterte en problemas que no son tuyos. Tendrás un golpe de suerte el 27 de febrero con los números 00 y 27; agrégale tu día de nacimiento para personalizar tu buena fortuna. Seguirás muy estable con tu pareja. A los solteros les recomiendo ponerse mucho perfume antes de salir de casa para encontrar el amor. Tu signo es compatible con Cáncer, Libra o Capricornio, así que déjate querer. Cuidado con problemas de presión alta o corazón.

Géminis

Es el momento ideal para comenzar de cero y dejar atrás todos los rencores o problemas para ser una persona nueva, tal como lo prevé la carta de El Juicio. Te proponen cambiarte de casa o mudarte a otro país. Revisa bien tus pagos para que después no tengas problemas de demandas. Te busca un amor del pasado para volver; aclárale que es mejor quedar como amigos. Conocerás personas más compatibles contigo de los signos de Libra y Piscis. Tendrás un golpe de suerte el 25 de febrero con los números 02 y 14. Te invitan a un negocio de venta de ropa o accesorios; acepta, te irá de lo mejor. Recuerda que Géminis es el gemelo del Zodíaco y eso te vuelve muy cambiante de pensamiento, así que trata de ordenar tus ideas y planear un futuro. Ya no te alejes de tu familia, recuerda que todos necesitamos de un pilar en la vida.

Cáncer

La carta de El Sol dice que tendrás días de mucha energía positiva a tu alrededor, así que no dudes en reacomodar tus planes. Evita dejar los estudios para que puedas desarrollarte más profesionalmente. Será una semana de mucho trabajo y juntas con tus superiores, así que evita ponerte a la defensiva. Gozarás de un golpe de suerte el 26 de febrero con los números 03 y 29. Usa mucho el color amarillo, eso estimulará el éxito a tu favor en estos días. Sigue con tu rutina de ejercicio, que te ayudará a quitarte todo el estrés, además te hace ver de lo mejor. Cubres pagos de impuestos y tarjetas de crédito. Recibes un regalo de un amor nuevo. Te compras un celular más moderno o decides cambiar tu plan de pagos. A los Cáncer que están solteros les llega un amor de Piscis o Escorpión que resultará muy compatible.

Leo

El As de Copas en el tarot te augura una semana de entrega total a tu bienestar y salud; es decir, que si tienes alguna enfermedad encontrarás la cura. Esta carta te dice que debes hacer un patrimonio y prepararte para el futuro, así que si te llega la propuesta de un trabajo nuevo y mejor pagado, no dudes en aceptarlo. Te invitan a salir de viaje en familia; hazlo, te divertirás mucho. Ya no busques problemas con amores del pasado, trata de cerrar ese capítulo en tu vida y empieza a vivir intensamente con personas más compatibles contigo, en particular de los signos Aries, Géminis o Sagitario. Tendrás un golpe de suerte el 27 de febrero con los números 07 y 13. Te recomiendo usar prendas de color rojo para estimular la buena fortuna. Cuídate de problemas en el trabajo, sobre todo de chismes y no te metas en los asuntos de los demás.

Virgo

El Arcángel de la protección te dice que podrás salir adelante de cualquier problema que tengas, no importa si es legal o laboral, así que no dudes y termina ese trámite que tienes pendiente. Esa carta del tarot también indica que debes comenzar de nuevo en cuestiones amorosas y que si esa persona con la que estás no es para ti, conozcas a otra más compatible con tu signo; puede ser de Tauro, Capricornio o Piscis. Tendrás un golpe de suerte el 25 de febrero con los números 01 y 29. Procura ser discreto en todo lo que realices en cuestiones de dinero para que no te persigan las envidias. A los que están solteros les llega un amor del signo de Géminis, Escorpión o Capricornio. Te invitan a emprender un negocio, sólo debes establecer todas tus condiciones. El Arcángel te ayudará a salir adelante de todo lo negativo que tengas a tu alrededor.

Libra

El tarot te muestra a El Mago y significa que tendrás una fuerza espiritual intensa en estos días para salir de todos los problemas que te agobian últimamente. Recuerda que tu signo es el amigo de todos y eso provoca que tengas muchas envidias, pero la carta te dice que podrás superar lo que te propongas. Recibirás un dinero extra por una deuda del pasado. Ya no trates de regresar con ese amor antiguo, toma en cuenta que si no es para ti, es mejor no forzar. Un amor nuevo muy compatible contigo llega a tu vida y será de Géminis o Acuario. Gozas de un golpe de suerte el 28 de febrero con los números 06 y 50, no dudes en jugarlos. Te proponen un asenso laboral. Cuídate de problemas de presión alta y sigue con la dieta. Estos días trata de no pelear con tu jefe o gerente en el trabajo para que después no tengas represalias.

Escorpión

La carta de La Sacerdotisa indica que tendrás suerte en todo lo relacionado con cuestiones de negocios o trabajos para el gobierno. Te viene una propuesta laboral que te hará brillar más. Ten mucha cautela con todo lo que realices y no platiques tus planes para que no te llenes de envidias o malos deseos. Te invitan a salir de viaje con tus amigos para el mes de marzo; acepta, te divertirás mucho. Ya no pidas dinero prestado a nadie porque te pasan su mala suerte y por eso no puedes avanzar en tu situación económica. Te viene un golpe de suerte el 29 de febrero con los números 08 y 54. Usa el color azul fuerte para estimular la buena fortuna. Recibes una compensación económica por un trabajo del pasado. Si estás en trámites de divorcio, trata de llegar al mejor acuerdo. Te busca un compañero de trabajo para invitarte a una boda o bautizo.

Sagitario

Te salió la carta de La Estrella en el tarot y significa que la suerte estará de tu lado, por lo que debes evitar la indecisión porque truncas tu buen momento; toma con firmeza todo lo que esté a tu alcance para tener un mejor futuro. Te invitan a un viaje familiar y la pasarás de lo mejor. Es tiempo de tener una pareja estable, puede ser de Aries, Géminis o Acuario, así que no dudes enamorarte. Tienes un golpe de suerte con los números 11 y 34. Tus mejores días serán 25 y 26 de febrero, podrás hacer cualquier trámite de cambio de trabajo o iniciar un negocio. Esta carta también te dice que debes ir con tu médico para un chequeo general, recuerda que lo más importante es la salud. Debes tener claridad y confianza en todo lo que desempeñes. Dile adiós al miedo y cumple con todas las metas que trazaste, tienes todo para lograrlo.

Capricornio

El Ermitaño te recuerda que no debes pensar en lo que pudo ser; es decir, que ya borres lo negativo de tu pasado y empieces una nueva etapa en tu vida, porque es el tiempo de crecer en lo profesional y económico. Estudia intensamente para los exámenes de tu carrera universitaria. Terminas de hacer tus prácticas, recuerda que necesitas estar actualizado en tu carrera universitaria. Sigue con tu rutina de ejercicio, eso te funciona para verte y sentirte de lo mejor; recuerda que como te ven, te tratan. Tendrás dos golpes de suerte con los números 17 y 33, uno será el 25 de febrero y el otro el 29. Cambias el celular por uno más reciente. Te invitan a salir de viaje con tus amigos. Un nuevo amor llega a tu vida y será muy significativo en estos días. Te regalan una mascota. Un familiar te busca para invitarte a una boda.

Acuario

El horóscopo del tarot te muestra la carta de La Luna y junto con tu signo asoma tu gran deseo de ser alguien en la vida y siempre estar en constante lucha para sobresalir entre los demás. Te encuentras en el momento de tomar las riendas de tu vida para ser mejor persona y asumir todo lo que haces ante los demás; es decir, la conciencia humana. La carta también refleja el karma y eso significa que todo se te regresará tarde o temprano, ya sea bueno o malo, por eso te recomiendo analizar lo que vayas a hacer a favor o en contra de los demás. La energía de La Luna es suprema y si sabes utilizarla a tu favor te ayudará a crecer en lo profesional, lo que implica que debes ser más astuto y fuerte de mente para que se realice lo que tienes planeado. Tus números mágicos son 16 y 23. Tus días de suerte serán el 26 y 27 de febrero.

Piscis

El As de Oro junto a tu signo significa determinación de ser alguien en la vida y alcanzar el éxito, por eso te recuerda que es tiempo de crecer en lo económico y que no dudes en lo que harás porque la suerte estará de tu lado. Tus números mágicos son 41 y 88. Tus mejores días serán 25 y 29 de febrero. La carta del tarot también te dice que es tiempo de invertir en tu futuro, como en una casa o un coche; se te dará sin problemas. Evita jugar con los sentimientos de los demás, si esa persona no te interesa es mejor dejarla y tener a alguien más compatible con tu signo; por ejemplo de Aries, Cáncer o Escorpión, porque son signos de amores verdaderos. Procura usar el color de la carta, que es el amarillo, te ayudará a allegarte de abundancia. El lado negativo de la carta es ser terco y mentiroso, así que trata de quitarte esos defectos para que vivas en paz.