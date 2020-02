Sin maquillaje y con pecas falsas Miss Ecuador enamoró a sus seguidores

La belleza natural se aprecia y más si eres una Miss. Ese fue el caso de la soberana de la belleza de Ecuador 2018, Virginia Limongi, quien sorprendió a sus fanáticos al colgar en su cuenta en Instagram una fotografía al natural, sin maquillaje y con unas pecas falsas.

La también modelo de 26 años, de ojos marrones y cabello castaño, se ha declarado una embajadora de la belleza “natural” y es, además, una enemiga del Photoshop, el famoso programa de edición de las fotografías.

La propia Miss ofreció un mensaje a todos sus seguidores, luego de colgar la imagen en donde se le ve al natural y con edición fotográfica.

“Muchísimas gracias a TODOS por sus comentarios! En la segunda tengo filtro (de los stories) en realidad no tengo esas pecas, pero me encantaría”, escribió Virginia en su cuenta @virginialimongis, aclarando la situación.

En enero de este 2020, ella colocó otra fotografía sin nada de maquillaje y con un tierno mensaje: “Un filtro que me quite las canas”.

Mensaje de apoyo

Los mensajes en su red social no pararon y la alabaron por su naturalidad.

“Eres súper hermosa así natural🥺, te admiro mucho y tienes una muy bonita personalidad”, le escribió @ximenav_fv.

“Esta generación de retoques, photoshop y súper producciones de maquillaje, una foto de una Miss Ecuador sin maquillaje te hace ver que realmente la piel porcelana no siempre existe y que mientras menos maquillaje más notorio es lo hermosa que en realidad eres!! Es que esta mujer brilla con luz propia y lo hace ver!”, fue otro emotivo mensaje que recibió @grimimosh.

Otra de sus seguidoras, @mari_marimariaa le dijo: “Más natural que el agua, siempre bella y fresca”.

Arrepentida de las cirugías

Limongi pasó por el quirófano antes de ser elegida como Miss Ecuador 2018, pero aseguró meses atrás que no se volvería a someter a una cirugía plástica.

“Si me preguntas hoy, no me operaría. Me voy a preparar con ejercicio, masajes y dieta. No hay nada más hermoso que la belleza natural”, dijo en una entrevista.

La también empresaria se considera una mujer “4x4”, luego de ser vista semanas atrás pintando su propio local comercial.

