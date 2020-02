Ella es Camila, la nieta de Vicente Fernández que tiene tanto talento como Ángela Aguilar

View this post on Instagram

No es el cover más perfecto porque lo subí como instastory el otro día. Pero me hicieron un arreglo hermoso sin estar con el tempo perfecto por lo improvisado, esto lo subí más porque alguien se tomó el tiempo de hacerlo y me llenó el corazón de alegría. Espero que les guste. Los amo🥰 And thank you so much my guy! @jlive_1 I loooooved it!