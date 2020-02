"Mi desafío de cada noche": seguidores empatizan con emotiva fotografía de Julián Elfenbein

"Mi desafío de cada noche". Con esta frase, Julián Elfenbein comenzó a hablar sobre uno de los retos que ha enfrentado como padre. El animador compartió una fotografía de sus hijos Benjamín y Rafaela durmiendo en su cama, demostrando lo difícil que le resulta alcanzar un buen descanso acompañado de sus retoños.

"Mi desafío de cada noche. Tratar de encontrar un par de centímetros en mi cama para poder dormir. Me encanta. Los amo Benjamín y Rafaelita. Siempre todo y para ustedes hijos adorados", fue su sincero mensaje en la plataforma, en la que acumula casi medio millón de seguidores.

El registro fue tomado en Algarrobo, ciudad del litoral ubicada en la región de Valparaíso, en donde disfrutaron de unos días de descanso. La publicación de Julián Elfenbein alcanzó los 18 mil me gusta en algunas horas, y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes empatizaron con la realidad del animador.

Y es que, al parecer, no son pocos los que comparten la misma situación que el conductor de Pasapalabra. Por este motivo, le enviaron mensajes demostrando su apoyo y aconsejándole atesorar los momentos junto a sus hijos. "No importa dormir en 10 cms de la cama… Después ya ni dormirán con uno… Y estos momentos de dormir colgando se extrañarán", señaló una usuaria. "A mí me pasa lo mismo!! Y ya tiene 13!! Jajaja lo disfruto mientras pueda!", dijo otra.

Sigue leyendo