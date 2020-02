Paola Rojas rompió en llanto al recordar el bullying que sufrió por un video íntimo

La periodista mexicana y presentadora de los noticieros, Paola Rojas, vivió un “trago amargo”, en un programa televisivo al recordar el bullying que sufrió, años atrás, luego que saliera a la luz pública un video íntimo.

La periodista se presentó en el programa de Yordi Rosado y con lágrimas en sus ojos ella expresó todos sus sentimientos, en especial, uno de los más momentos más dolorosos de su vida. Ser víctima del “acoso” por un material audiovisual en donde ella aparecía con su exesposo y el exfutbolsita Luis Roberto Alves “Zague”.

Y fue en junio del 2018 cuando circuló en las redes sociales el material con alto contenido sexual entre Paola y Zague. El amargo episodio causó que la pareja terminara su relación y se divorciaran al poco tiempo.

Problemas de salud

“Mira, he hablado muy poco del tema, porque es durísimo, porque todavía me duele y porque además yo tomé la decisión. Yo tomé la decisión de no hablar nunca en público de nadie que sea importante para mis hijos”, reveló Rojas al periodista Yordi Rosado.

Paola aseguró que lo que más le afectó fue cómo asimilarían sus hijos la noticia que era común en los medios. También criticó que muchas personas, en especial del mundo de la farándula, usaran su persona para hablar sobre su intimidad.

Reveló que la carga emocional que sufrió la devastó por completo y presentó serios problemas de salud, por lo que tuvo que recurrir a quirófano en dos ocasiones hace dos años. Además de verser con un oncólogo por problemas con su útero.

“Ni siquiera pude detenerme para atenderme a mí, porque había tantas cosas por resolver y muchas personas por proteger y contener, entonces me quedé hasta atrás de la lista y no me di cuenta, en serio, no dimensioné todo el daño que me estaban haciendo todos esos mensajes obscenos y tan fuertes”, aseguró en el programa.

Confesó que ella jamás pensó en quitarse la vida. “Fue un terrible episodio, pero yo amo la vida y con el tiempo he aprendido a olvidar todo y seguir adelante por mis hijos”, comentó al final de la entrevista.

