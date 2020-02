Johann Vera llevará a Viña del Mar una canción inspirada en las protestas en Ecuador durante el 2019

El festival de la canción Viña del Mar podría tornarse muy político cuando Johann Vera, representante ecuatoriano en la competición, presente su más reciente sencillo titulado 'Perdón', enfocado en las protestas que inundaron su país en el 2019.

En un video difundido por su equipo de prensa, y reseñado por el diario El Comercio, Johann vera dijo “Ya me encuentro en Chile a punto de enfrentarme al monstruo de Viña, no lo puedo hacer solo, necesito todo su apoyo, gracias a todo mi país por escuchar mi nuevo sencillo, Perdón. No se olviden descargar la aplicación de Viña del Mar para las votaciones y nos vemos ahí el 24 y el 26 de febrero”.