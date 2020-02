La hermosa historia de amor de Carolina Jaume y Allan Zenck que nos ha inspirado

View this post on Instagram

Ella no es perfecta, yo tampoco lo soy y estoy seguro nunca lo seremos. Hace que piense dos veces las cosas sin embargo ella es impulsiva e imprudente. He llegado a pensar que es una máquina, trabaja demasiado aunque no necesita hacerlo, simplemente ella no es una mujer que necesita de un hombre, ella es la mujer que todo hombre necesita. Cuando te unes a la persona correcta tu vida se potencia, la persona correcta ni se va, ni se queda, avanza a tu lado. No creo se pase todo el día pensando en mi, en ocasiones no es muy cariñosa, es muy orgullosa pero me ha dado una parte de ella que sabe que podría romper, su corazón. Jamás la lastimaría, no le pediría nunca que cambie porque el secreto para ser feliz con la persona que amas es no tratar de modificarla. Jamás le exigiría más de lo que sé que es capaz de darme, siempre sonrío cuando me hace feliz, a veces le grito cuando me hace enojar y la extraño mucho cuando no está. Hemos celebrado logros y alegrías, enfrentado retos y obstáculos, hemos reído, llorado y compartido cosas que nadie más puede comprender…siempre juntos. En los momentos más difíciles y en las ocasiones más alegres siempre hemos estado el uno para el otro. No existen las mujeres perfectas, pero siempre habrá una mujer que es perfecta para ti. Te amo Princesa @carolinajaume Happy V-Day ❤