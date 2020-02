Alison Mandel y sus cambios durante el embarazo: "Evidentemente mi cuerpo ya no es mi cuerpo"

Con el pasar de las semanas, el vientre de Alison Mandel sigue creciendo cada vez más. Así lo ha evidenciado la actriz y comediante a través de redes sociales, en donde ha compartido varios detalles de su embarazo desde que hizo pública la noticia.

Primero, habló acerca de las manchas que le salieron, y luego sobre los demás cambios físicos que ha notado durante su proceso de espera. También ha usado la plataforma para compartir algunos datos que ha conseguido, como ropa especialmente creada para mujeres embarazadas.

Ahora, Alison Mandel utilizó su cuenta con más de 750 mil seguidores para hablar sobre los últimos cambios que ha percibido durante su embarazo. Esto lo hizo compartiendo una fotografía en la que posó con un bikini que ayudó a crear. "Estos bikinis los descubrí hace mucho tiempo y lo que más me gusta es que son para cuerpos normales, talla L, talla XS mujeres pechugonas y poco trasero, y a la inversa también… En definitiva como una es en realidad", dijo, antes de realizar una confesión.

"Me daba vergüenza subir la foto porque evidentemente mi cuerpo ya no es mi cuerpo si no que el que buabita está usando para crecer y yo dejo que use todo lo que quiera para que se haga cada día más fuerte. Harto trabajo nos ha costado llegar a esta altura del embarazo y en realidad no debería tener temores de cómo se va transformando mi piel para que este pez sea feliz", señaló.

Además, explicó que el aspecto rojo de su panza se debe a que se rasca mucho. Por este motivo, le envió un mensaje a todas las personas que emiten juicios y opiniones sin haber sido solicitadas. "Sé que dirán 'nooooo te rasquesssssss, quedarás marcada'. También manejo esa información (…) Si me llegan a salir estrías (que puta que soy buena para que me salgan), me salen no más. Qué tanto. No es la gran cosa tampoco…", explicó.

"La celulitis es más brígida porque duele y lo más bien que vivimos juntas, porque me ama y no me abandona. Es mi amor tóxico jajaja. No demos indicaciones del cuerpo a otras personas que no piden nuestra opinión. Recordemos que todas tenemos espejos y tenemos toda autonomía sobre nuestros cuerpecitos", cerró.

