"¿Cuál es tu problema?": Mariana Derderián protagoniza tenso momento en juego de "Pasapalabra"

Un tenso momento fue el que protagonizó Mariana Derderián en Pasapalabra, luego que el capitán del equipo contrario se opusiera a una de las respuestas entregadas por la actriz en el juego "Tutti Frutti".

Todo ocurrió cuando Julián Elfenbein comenzó a revisar las palabras entregadas por el equipo naranjo, liderado por Kim Alliú, y leyó la segunda línea del tablero, deteniéndose en la categoría "cuando grande quiero ser…". En dicho recuadro, la actriz había respondido "ratera", lo que generó un intenso debate en pantalla.

"Noooo…", respondieron los contrincantes al unísono, pero Mariana Derderián defendió su postura. "Nadie quiere ser ratera", señaló el líder del equipo azul, Ari Nudman, mientras que la actriz contestó: "yo quiero. Yo quiero ser ratera".

"Tú llegas a ser ratero, pero no quieres ser ratero", insistió el participante. "¿Por qué no?", preguntó el animador. "No tiene sentido poh"", continuó diciendo Nudman. "Es un oficio para muchos. Mal visto, condenable…", señaló Mariana Derderián.

En ese momento, Julián Elfenbein tomó la palabra para comentar que era ética y moralmente cuestionable, "pero si ella quiere ser ratera… Allá ella".

"Puede estar dentro de mis intereses", explicó la actriz. "¡Pero no quieres!", siguió el participante del equipo azul. "Ahí dice 'yo quiero"", agregó. "Bueno, hay gente que le gusta", se defendió Mariana, siendo emplazada por su contrincante. "A ver, trae a alguien poh"", le dijo.

"No porque uno puede… ¡¿Y si yo quiero ser ratera cuál es tu problema?!", lo cuestionó la actriz, bastante exaltada. "Es mi problema porque me vai a robar a mí poh"", contestó Nudman.

Para terminar el conflicto, el animador propuso un nuevo caso. "¿Qué pasa si hubiera salido la 'A' y ella hubiese dicho 'cuando grande quiero ser asesina'. ¿Qué hubiésemos hecho?, ¿la damos buena o mala?", dijo, a lo que los participantes del equipo naranja respondieron: "buena".

"¿Y dónde están tus valores Mariana?", le preguntó Julián Elfenbein, para luego darla como equivocada.

