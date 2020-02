¿En qué año van? Televidentes levantan nuevas teorías tras saltos temporales de "Verdades Ocultas"

En medio de la inesperada trama de Verdades Ocultas, surgieron nuevos cuestionamientos en torno a la teleserie de Mega. Las preguntas fueron formuladas por los mismos seguidores de la producción, quienes ahora se preguntan en qué año se encuentran sus protagonistas.

Las dudas surgieron luego que los televidentes hicieran notar los saltos temporales que han ocurrido, además de algunos detalles que generaron confusión sobre el periodo que atraviesan, como el hecho de que, si bien celebraron Navidad, aún no llega el Año Nuevo.

Con la supuesta muerte de Agustina, Verdades Ocultas le dio paso a la segunda temporada de la teleserie. El personaje experimentó una transformación rotunda cuando se cambió el rostro al escapar de Leonardo, quien la tenía prácticamente secuestrada en el Medio Oriente. Tras el primer salto temporal de la teleserie, la trama se ubicó en 2019, aunque en la realidad estos capítulos fueron emitidos en 2018.

Posteriormente, la producción dio un salto temporal de cuatro años, cuando Tomás cumplió una condena en la cárcel luego de dispararle a Leonardo y provocarle la muerte. Cuando esto sucedió, en mayo del 2019, los personajes experimentaron un nuevo cambio de imagen, por lo que en la ficción esto habría ocurrido en 2020.

Lo anterior, sumado a la brecha por la pena carcelaria de Tomás, ubica a los personajes en el año 2024. Un periodo mucho más adelantado del que se podría pensar. Sin embargo, no es el último que ocurrió en la producción. El pasado 29 de noviembre, la teleserie volvió a saltarse un periodo de tiempo, dando inicio a una nueva temporada.

Este ocurrió cuando Rocío intentó escapar junto a su hijo Benjamín y sufrió un accidente que la dejó hospitalizada. En la ficción transcurrió un periodo de cinco meses y 12 días. Los guionistas hicieron coincidir la fecha con las fiestas, y aunque ya celebraron Navidad, aún no festejan el Año Nuevo.

Incluso, en el pasaje aún tienen los adornos de Navidad, lo que ha generado confusión entre los televidentes en torno al año en que se encuentran los personajes de la teleserie. Sin embargo, tomando en cuenta la cantidad de capítulos que han pasado después de las celebraciones, la producción debería estar ubicada en el 2025.

La leyes de la física, el espacio-tiempo, no corren en #VerdadesOcultas, aún no es año nuevo, nunca ha llovido, en Turquía hay taxis Chilenos, se puede hablar con una carcasa de telefono, en los noticieros escriben "acecinado", le disparas al alguien y no le sale sangre, etc etc

— Bel (@belenguti000) February 13, 2020