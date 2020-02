"No sabía quién era": Gissella Gallardo revela cómo conoció a Mauricio Pinilla

La noche del sábado se transmitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, el que contó con la participación de Monserrat Álvarez, Cristián Riquelme, Eduardo 'Lalo' Ibeas y Gissella Gallardo, siendo esta última quien brindó uno de los momentos más románticos al revelar su historia de amor con Mauricio Pinilla.

Según contó, el flechazo ocurrió cuando el futbolista tenía 19 años y ella 21. "Yo venía saliendo de una relación de siete años. Terminé y a los meses conocí a Mauricio en un restaurante. Se sienta al frente mío, yo estaba con mi ex cuñado y una amiga mía", dijo.

En ese momento, le preguntó a qué se dedicaba, a lo que Pinilla respondió que era bombero. "Todo el mundo muerto de la risa y yo como '¿por qué se ríen?', porque de verdad yo no lo conocía, no tenía idea. No me gustaba el fútbol", agregó.

Consultada por su primer beso, Gissella Gallardo aseguró que no hubo beso en ese instante. "No vino beso, no lo conocía, no sabía quién era. No hicimos nada, no hicimos nada de nada", explicó, agregando que luego el futbolista se fue a Portugal.

"Pasaron meses, meses, meses, venía a la Selección, nos veíamos y ahí yo creo que hubo beso", agregó, indicando que para su cumpleaños, Pinilla la invitó a verlo. "Ahí estábamos en un sillón y me dijo 'es la primera vez que hago esto', y yo '¿qué?', y me preguntó '¿quieres ser mi polola?'. Ahí me derretí y le dije sí", contó.

Pero la historia no terminó ahí, ya que luego de varios meses de pololeo, el futbolista le pidió que se fuera a vivir con él. "Él venía a Chile por la Selección y cosas así. Y hasta que me dice un día 'esto no puede seguir así. Te tienes que venir a vivir conmigo', porque nos echábamos mucho de menos y porque si no, las cosas no iban a funcionar a distancia, y me fui", dijo.

Gissella Gallardo reveló que congeló su carrera en cuarto año de Periodismo y partió a vivir con Pinilla. Sin embargo, la decisión no le agradó a sus padres. "Fue un tema difícil para ellos", remarcó.

