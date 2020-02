Anna Olson la estrella que democratizó la repostería

Desde la anterior década hay una categoría que es una de las más amadas en Instagram y que muestra el creciente interés por la comida. Sobre todo por las sensaciones que despierta. El hasthag #foodporn transporta a los internautas a un mundo de texturas crujientes, suaves, salsas espesas, o líquidas e intensamente dulces… a quesos derretidos y a múltiples combinaciones que despiertan el apetito de cualquiera. Pero muy pocos pueden conseguir esas maravillosas imágenes para su disfrute personal, o para mostrar su talento. Por eso, maestras reposteras tan populares como Anna Olson se han hecho tan famosas, al democratizar ese deseo que han tenido muchas generaciones, sobre todo, por el mundo de la repostería y sus delicias.

Ella enseña a hornear tortas con tono pedagógico, pausado y cordial. La chef canadiense, conocida para el público foodie por su programa en El Gourmet, donde instruye sobre repostería, logra atraer la atención de todos con sus creaciones, sobre todo para oler y saborear las obras de arte culinario que han conquistado corazones y estómagos alrededor del mundo.

Su éxito se debe a la manera didáctica que aplica a la explicación de cada una de sus recetas en su programa “Repostería con Anna Olson” algo que, como reconoce, no fue "planeado". Incluso esto pasó cuando se puso por primera vez delante de la pantalla pequeña . Asimismo, segura que aunque tiene estilo de profesora, le llevó mucho tiempo en aprender a explicar bien cada paso.

Además ante su talento, es específica: Olson reconoce que aunque se dedica a hornear, éste es un arte diferente pues ella en realidad estudió cocina, no repostería, así que cuando hizo la transición tuvo que concentrarse completamente y practicar y repetir muchas recetas.

La chef habló con Publimetro sobre su dominio para hornear pasteles con ingenio e inspiración.

¿Crees que la gastronomía se volvió una moda?

Creo que, con la popularidad de la comida y la repostería en Instagram, las tendencias alimentarias se han vuelto más importantes, pero también cambian más rápidamente. Pero lo que vemos de la gastronomía, cocción y horneado, es solo superficial cuando lo vemos en fotografías.

Muchas personas trabajan en otros oficios y tienen el sueño de dedicarse a la cocina. ¿Qué consejo les darías?

Puedo hablar de mi experiencia personal: trabajé en una carrera bancaria durante varios años antes de frustrarme y dejar de ir a la escuela de cocina. Pero trabajar en una cocina es una vida muy diferente: abandonas los fines de semana, las vacaciones y a menudo tienes que trabajar hasta altas horas de la noche o temprano en la mañana.

Además, hornear en una cocina profesional es muy diferente a hornear un pastel en casa. Por lo tanto, recomiendo a quien quiera dedicarse a este oficio, ofrecerse como voluntario para trabajar en una panadería durante un día o dos, para ver si le gusta.

¿Cómo se autodefine a sí misma y a su pastelería?

Me considero una persona técnica, me gusta afinar y perfeccionar mis recetas. También tengo fascinación por decorar pasteles, pero esa no es mi habilidad más desarrollada.

¿A qué concede especial importancia a la hora de trabajar?

Definitivamente a la paciencia y el enfoque. Uno no puede apresurarse a hornear bien, debe prestar atención o pueden ocurrir errores.

¿Qué papel juegan la tradición y las raíces en sus elaboraciones?

Aprendí a amar hornear gracias a mi abuela, de ella aprendí muchas recetas de Europa del Este. Todavía hago muchas de sus recetas hoy y las atesoro, porque ella horneó como una expresión de su amor por la familia.

¿Qué la inspira al momento de realizar su trabajo?

Me inspiro en todas partes como las estaciones, la lectura y especialmente los viajes. También me inspiro de mis amigos en la industria, pues nos gusta hablar obsesivamente acerca de lo que hacemos.

¿Cómo alimenta su espíritu creativo?

Tengo que tomar un descanso: mi tiempo de desconectarme es en enero (después de Navidad todos están a dieta y ahorrando dinero, así que nadie quiere hablar sobre hornear conmigo), así que uso ese tiempo para no pensar intencionalmente en hornear ni preparar nada, ahí es cuando siento que comienza de nuevo la creatividad.

¿Qué es lo que más le gusta al momento de crear en la cocina?

Mi primera ronda de pruebas cuando hago una preparación la hago sola en la cocina. Me encanta la emoción; cuando por primera vez pongo una nueva prueba en el horno siempre me preguntó: “¿Funcionará? ¿Se derramará por todo el horno?¿Sabrá deliciosa, horrible, o más o menos?”. Esto me recuerda que somos como niños al hornear: tenemos que ceder el control, pero además permanecer fascinados con el proceso.

¿Qué tendencias y productos están reinando o marcando una diferencia importante en la repostería durante los últimos años?

Aquí en Canadá, la cocción vegana se está volviendo más importante cada día, por lo que pruebo muchas de mis recetas con alternativas de huevo y lácteos.

¿Qué tipo de producto (o ingrediente) es líder en panadería ahora? la leche de avena es muy popular aquí, como bebida y como alternativa vegana a la leche. También es más asequible que la leche de almendras. ¡Y el chocolate nunca pasará de moda!.

¿Cuál es su receta favorita y por qué?

Es difícil elegir un favorito; por lo general, en lo que estoy trabajando se convierte en mi favorito. Así que en este momento, tendría que decir que mi pastel de capas de caramelo salado es lo que más llama mi atención.

SOBRE EL PROGRAMA

Cuándo: lunes a viernes a las 4:00 pm

Dónde: Canal El Gourmet