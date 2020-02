Pancho 'El Cazuelas' Saavedra responde a las críticas con hilarante alusión a video de Karol Lucero

Hace algunos días, las redes sociales se inundaron con reflexiones y memes sobre Pancho Saavedra, en los que criticaban una práctica recurrente en su programa Lugares que Hablan. Los usuarios se referían a los platos de comida que aparece degustando en cada capítulo, y que provienen de los humildes entrevistados a lo largo de todo Chile. La situación llegó a tal punto, que fue tildado como 'El Cazuelas', en alusión a las bromas por la supuesta traducción de la cinta Joker en España.

Tras convertirse en objeto de burlas, el animador compartió algunos descargos en Twitter e Instagram. Sin embargo, todo terminó cuando decidió tomárselo con humor y compartió una sincera reflexión en esta última plataforma.

"Me rindo, están muy buenos. No puedo con la risa. Primero me piqué y después me re cagué de la risa. Viajar y conocer y recibir el calor de hogar el sur es la raja. Soy feliz con lo que hago y si me agarran pal chuleteo un rato, filo. Están pa cagarse de la risa. En todo caso, cuando viajen al sur no le vayan a rechazar un pan amasado o un plato de cazuela a la gente, eso sería un puñal en el corazón para ellos", escribió junto al titular de una noticia que aludía al fenómeno.

Sin embargo, el momento más hilarante ocurrió momentos después de su publicación, cuando un usuario agradeció su reacción, recordando el polémico video realizado por Karol Lucero cuando lo llamaron "degenerado" en redes sociales. "Gracias por reírte y no hacer un video de 20 minutos llamando a las personas por teléfono y dar explicaciones como cierto personaje", puso, a lo que Pancho 'El Cazuelas' Saavedra replicó con una respuesta que sacó risas entre sus seguidores.

"Me dices el cazuela. Me gustaría saber por qué", escribió, recordando una de las frases expresadas por el comunicador en el comentado registro. El comentario divirtió a los usuarios de la red social, quienes no dudaron en reaccionar a sus palabras. "Jajajajajajajajajajajajajajajaja no podiiiiii", "DKLGFKD ESAS SI SON REFERENCIAS", y "valor. Casi me ahogo con la papa de cazuela con tu respuesta ajajajajajjajajajja", fueron parte de los mensajes que recibió.

Sigue leyendo